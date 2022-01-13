Тепер можна придбати Dogecoin, який сьогодні зріс на 12%

Дещо несподівано, але Dogecoin сьогодні зростав. Його вартість зросла на 12%. У цій статті розкажемо все, що вам потрібно знати про Dogecoinе, а також як і де його можна придбати.

Де зараз найкраще купувати Dogecoin

eToro

Купіть DOGE у eToro сьогодні

Що таке Dogecoin?

За основу Dogecoin (DOGE) взяли популярний інтернет-мем «doge», а на його логотипі зображена собака шиба-іну. Цю цифрову валюту з відкритим кодом створили в грудні 2013 року Біллі Маркус з Портленда (штат Орегон, США) та Джексон Палмер із Сіднея (Австралія). Криптовалюта була форком від Litecoin.

Творці Dogecoin задумали його як веселу, безтурботну криптовалюту, яка буде більш цікава людям за межами основної аудиторії біткоїну, адже його створили на базі мему з собакою. Генеральний директор Tesla Ілон Маск опублікував кілька твітів у соціальній мережі про те, що Dogecoin – його улюблена монета.

Чи варто купувати Dogecoin сьогодні?

Після того, як кити скупили його у великих масштабах, Dogecoin показує досить непогані результати, але торгується він ще значно нижче свого історичного максимуму. Згідно з даними CoinMarketCap, наразі він коштує 0,17 долара. Інвестуйте на свій страх і ризик.

Прогноз ціни Dogecoin

За словами експертів, яких цитує Yahoo Finance, DOGE може сягнути 1 долара до середини 2022 року. Інші експерти говорять, що його ціна становитиме 1,5 долара протягом наступних п’яти років.

За технічними показниками, Doge зараз торгується нижче своєї 200-денної простої ковзної середньої. Завдяки масштабним розробкам, які відбудуться найближчим часом, напевно, в довгостроковій перспективі ця криптовалюта принесе непогані прибутки.

Dogecoin в соціальних мережах