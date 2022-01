Harmony, яка посідає серед криптовалют 42-е місце за ринковою капіталізацією, сьогодні має одні з найкращих результатів. За останні 24 години вона зросла на 13%. Та чи зможе вона найближчим часом прорватися в топ-40? У цій статті ми пояснимо, що таке Harmony, чи гарна це інвестиція, а також де зараз найкраще купувати Harmony.

Купіть ONE у Binance сьогодні

Купіть ONE у KuCoin сьогодні

Harmony — це блокчейн-платформа, яка полегшує створення та використання децентралізованих додатків (DApps). Ця мережа прагне внести інновацію в роботу децентралізованих додатків, тому здійснює шардинг випадковим чином, що дозволяє створювати блоки за лічені секунди.

Основна мережа Harmony прагне покращити швидкість обробки та перевірки, а також має на меті зробити революцію в процесі створення блоків. Завдяки процесу шардинга компанія значно скоротила час перевірки вузлів.

Щоб забезпечити захист вузлів та безпечність процесу перевірки, Harmony почала використовувати функцію випадкової перевірки (VRF), завдяки якій членство в шарді буде неупередженим та таким, яке неможливо передбачити. Тобто вузли та валідатори призначаються та перепризначаються випадковим чином.

Програма проєкту Harmony Grants – це ініціатива на підтримку інновацій та щоб залучити розробників до мережі Harmony.

Відповідь буде залежити від вашої схильності до ризику та фінансового положення. ONE – це ризикований і непередбачуваний актив. Перш ніж інвестувати в Harmony, почитайте та проаналізуйте інформацію, а також визначте рівень ризику, який ви готові прийняти.

Більшість прогнозів щодо ціни Harmony оптимістичні, хоча за останній тиждень ONE втратив 24%. GovCapital передбачає, що в цей час наступного року токен буде торгуватися за 0,532 долара, а за п’ять років підніметься до 2,7 долара.

TradingBeasts прогнозує, що до початку наступного року ціна за 1 ONE буде 0,4 долара. Максимальна ціна, до якої він підніметься до кінця 2025 року, становить 0,41 долара.

DigitalCoin очікує, що середня ціна буде становити 0,44 долара в 2022 році, 0,52 долара в 2023 році, 0,67 долара в 2025 році і 1,13 долара до кінця 2028 року.

$ONE $USD

I mean its pretty simple this coin is going to outperform the entire market in January/February.

See you at 0.50c soon. 🤌#HarmonyONE pic.twitter.com/eti8srwsPj

— Ghost💎🪐 (@GhostlyTrader) January 2, 2022