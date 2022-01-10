Immutable X, перша платформа другого рівня для масштабування NFT на базі Ethereum, сьогодні демонструє одні з кращих результатів серед топ-100 найбільших монет за ринковою капіталізацією. За останні 24 години він зріс на цілих 14% після новини про те, що він з'явиться у списках біржі Binance.

Якщо бажаєте дізнатися більше про Immutable X, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати його нативний токен IMX, ви знаходитеся в правильному місці.

Де зараз найкраще придбати IMX

Оскільки IMX є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати IMX за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити IMX прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на IMX

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть IMX.

Що таке IMX?

Розробники Immutable X заявляють, що цей блокчейн долає обмеження Ethereum, як-от низька масштабованість, поганий користувацький досвід, неліквідність і повільна робота розробників.

Натомість користувачам доступна миттєва торгівля та колосальна масштабованість, а також нульова плата за газ за карбування та торгівлю NFT без жодного ризику для безпеки користувачів чи активів.

Це все стало можливим завдяки технології STARK zk-rollups, що використовується в Immutable X, і яку Віталік Бутерін вважає Ethereum «все в одному».

Завдяки цій технології користувачі зможуть створювати та розповсюджувати токени ERC-20 і ERC-721 у великих масштабах.

Кріс Клей, директор гри Gods Unchained, проєкту, який створили на базі Immutable X, заявив, що Immutable X дозволяє Gods Unchained реалізувати нову метасистему, яка раніше була неможливою.

Таким чином, Immutable X прагне, щоб при роботі з ним і користувачі, і розробники отримували досвід світового класу.

Чи варто купувати IMX сьогодні?

IMX може стати прибутковою інвестицією, та не варто покладатися на прогнози щодо його ціни в майбутньому, які роблять на основі поточних показників, особливо це стосується довгострокових прогнозів. Прибутки, отримані в минулому чи сьогодні, не є гарантією майбутніх прибутків.

Прогноз ціни IMX

За прогнозами Wallet Investor, IMX не підходить для однорічних інвестицій, адже він є високоризиковим активом. Його ціна не буде зростати, і будь-які інвестицій просто знеціняться.

Digital Coin Price дотримується протилежної точки зору. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що мінімальна ціна Immutable X в майбутньому становитиме близько 17 доларів, а максимальна — десь 18,71 долара. Крім того, вони прогнозують, що через рік 1 IMX буде торгуватися за 6 доларів, що майже втричі перевищує поточну ціну.

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