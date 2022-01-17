Тепер можна придбати LooksRare, який сьогодні зріс на 16%

LooksRare — це NFT-ринок, що орієнтується на спільноту і який активно винагороджує трейдерів і творців за їхню участь. Якщо бажаєте дізнатися більше про LooksRare, а також де зараз найкраще купувати його нативний токен LOOKS, читайте далі, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати LooksRare

Оскільки LOOKS є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати LOOKS за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити LOOKS прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на LOOKS

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть LOOKS.

Що таке LooksRare?

LooksRare — це NFT-ринок, де стейкери токенів LOOKS отримують всі комісії за торгівлю, яка відбувається на платформі. Таку модель винагород створили в якості відповіді на попереднє покоління NFT-ринків, де винагороду переважно отримував єдиний суб'єкт.

Заробити токени LOOKS користувачі можуть, торгуючи NFT на платформі LooksRare, або використовуючи LOOKS для стейкінгу (що також приносить комісії WETH) тощо.

Торгівля на LooksRare інтуїтивно зрозуміла для досвідчених трейдерів NFT. Також на цій платформі є нові та інноваційні функції, як-от пропозиції цілої колекції, миттєві виплати роялті для творців та гнучкі покупки за допомогою змішаних токенів (WETH +ETH).

За простим користувацьким досвідом ховається інноваційна модульна структура розумних контрактів та повний стек, який створили з нуля заради масштабованості, безпеки та швидкості.

Чи варто купувати LooksRare сьогодні?

Криптовалюти дуже мінливі, і рішення щодо інвестування варто приймати залежно від того, як ви ставитесь до ризику. Сприймайте всі інвестиційні поради з недовірою.

Прогноз ціни на LooksRare

Digital Coin Price має дуже оптимістичні прогнози щодо LOOKS. Аналітики цього ресурсу передбачають, що за 7 років ціна токену підніметься до 19,87 долара. Зараз він торгується за 4,75 долара. За їхніми прогнозами, до кінця цього року він підвищиться до 6,49 долара. У 2023 році він буде торгуватися за 7,72 долара, а ще за рік — за 8,15 долара.

У 2025 році 1 LOOKS буде коштувати 9,72 долара, у 2026 році — 9,03, у 2027 році — 13,45, у 2028 році —16,36 долара .

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