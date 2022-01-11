Сьогодні ціна NEAR Protocol (NEAR) в реальному часі становить 16,44 долара США, а обсяг торгів за 24 години становить трохи менше 1,8 мільярда доларів. Токен NEAR зріс на 16,68% протягом останніх 24 годин. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати NEAR, ця інформація для вас.

Де зараз найкраще придбати NEAR

Binance

Купіть NEAR у Binance сьогодні

Що таке NEAR?

NEAR Protocol — це блокчейн першого рівня, а також платформа хмарних обчислень, що керується спільнотою, і яка усуває деякі обмеження, що заважали блокчейнам-конкурентам, наприклад, низька швидкість транзакцій, низька пропускна здатність і погана взаємодія.

Все це забезпечує ідеальне середовище для DApps, а також робить цю платформу зручною для розробників і користувачів. Наприклад, NEAR використовує такі назви облікових записів, які можна прочитати, на відміну від криптографічних адрес гаманців, що характерні для Ethereum.

Окрім того, NEAR пропонує унікальні рішення проблем масштабованості та має власний механізм консенсусу під назвою «Doomslug».

NEAR Protocol створюється спільнотою NEAR Collective, яка оновлює початковий код і випускає оновлення екосистеми.

Протокол Flux, який дозволяє розробникам створювати ринки на базі активів, товарів, подій у реальному світі, а також Mintbase, платформа для карбування NFT, — приклади проєктів, які створили на основі NEAR Protocol.

Чи варто купувати NEAR сьогодні?

Пам'ятайте, що зробити точний прогноз стосовно криптовалюти важко. Варто ретельно проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Не вкладайте більше коштів, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни NEAR

За прогнозами Wallet Investor, очікується довгострокове зростання цього токену. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що ціна NEAR сягне 78 доларів у 2027 році. Таким чином, 5-річні інвестиції принесуть прибуток близько 377%. Тобто якщо зараз інвестувати 100 доларів, то, можливо, за 5 років можна буде отримати 477 доларів.

NEAR в соцмережах