Tezos — це блокчейн-мережа на базі розумних контрактів, метою якої є створити інфраструктуру, що з часом зможе розвиватися та вдосконалюватися без необхідності здійснення хардфорка. Сьогодні ціна Tezos в реальному часі становить 4,42 долара США, а обсяг торгів за 24 години складає 180,75 мільйонів доларів. У цій статті ми розповімо про Tezos і про те, де зараз найкраще придбати цю криптовалюту.

Де зараз найкраще купувати Tezos

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Що таке Tezos?

Мережа Tezos схожа на Ethereum, але є одна важлива відмінність: їй ніколи не загрожує хардфорк. Саме від нього постраждали Bitcoin та Ethereum у свій час. Власники токенів XTZ можуть голосувати за пропозиції щодо оновлення протоколу, які роблять розробники Tezos.

Ця платформа з відкритим вихідним кодом позиціонує себе як «безпечну платформу, що постійно оновлюється, створену для тривалого використання», і стверджує, що її мова розумних контрактів забезпечує точність, яка необхідна у випадках використання солідних сум грошей. За словами розробників, в роботі Tezos вони використовують такий підхід, за яким Tezos є «стійким до майбутнього» і «ще довго у майбутньому залишатиметься найсучаснішим», тобто він може використовувати розробки в технології блокчейн.

Чи варто купувати Tezos сьогодні?

З недовірою ставтеся до усіх цінових прогнозів та інвестиційних порад. Ніколи не інвестуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни Tezos

Wallet Investor прогнозує цій валюті довгострокове зростання. За його прогнозами, на кінець 2026 року ціна становитиме 15,65 долара. Очікується, що при 5-річних інвестиціях прибуток складе близько 251%. Тобто, якщо цей прогноз правильний, то інвестиції в розмірі 100 доларів через 5 років будуть дорівнювати 351 долару.

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