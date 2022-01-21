Тепер можна придбати токен Beta Finance, що зріс на 28% за 24 години
Beta Finance — це грошовий ринок на базі Ethereum, який не потребує дозволів і дозволяє брати да давати позики, а також шортувати криптоактиви. Ця платформа стає все більш популярною. У цій статті ми пояснимо, що таке Beta Finance, чи варто інвестувати в цей токен, а також де зараз найкраще купувати Beta Finance.
Де зараз найкраще купувати Beta Finance
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Що таке Beta Finance?
Beta Finance — екосистема, яка дозволяє користувачам отримати доступ до масштабованого та зручного грошового ринку, де можна перераховувати токени без дозволу й автоматично; також користувачі можуть шортувати ці токени.
Користувачі мають три варіанти: давати позику, брати позику та шортувати криптоактиви. Кредитори зможуть давати криптоактиви в позику на будь-якому ринку, що доступний на Beta Finance, і заробляти на ньому відсотки. Позичальники можуть зайняти протилежну позицію, а короткі продавці можуть використовувати заставу для відкриття коротких позицій.
На відміну від централізованих бірж, Beta Finance не використовує книгу замовлень для здійснення шортів, а направляє торгівлю через децентралізовані біржі, які використовують автоматизовані маркетмейкери.
Чи варто купувати Beta Finance сьогодні?
Beta Finance може стати прибутковою інвестицією, але варто добре вивчити цінові прогнози. З недовірою сприймайте всі інвестиційні поради.
Прогноз ціни Beta Finance
Price Prediction прогнозує, що у 2023 році ціна на Beta Finance становитиме щонайменше 1,16 долара, наразі цей токен торгується за 0,70 долара. Протягом 2023 року він може зрости до 1,37 долара, а середня річна ціна буде 1,20 долара.
У 2024 році ціна Beta Finance сягне як мінімум 1,70 і як максимум 2,04 долара, а середня річна ціна становитиме 1,76 долара. У 2025 році токен буде коштувати щонайменше 2,51 долара.
Beta Finance у соціальних мережах
🚨🚨🚨 Crypto alert:
[#BETA–#BTC] Resistance level breakout detected (1h)#cryptocom #cex #Coin #finance #blockchains https://t.co/Ni9gUcuOdR
— CRYPTO ALERTS BINANCE (@Alerts_Binance) January 14, 2022