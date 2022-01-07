Quant швидко відновлюється після останніх втрат, що спостерігалися і на загальному крипторинку. За останні 24 години він додав 13% до своєї вартості. У цій статті ми розкажемо, що таке Quant, чи варто в нього інвестувати, а також де сьогодні найкраще купувати Quant.

Де зараз найкраще придбати Quant

Binance

Купіть QNT у Binance сьогодні

eToro

Купіть QNT у eToro сьогодні

Що таке Quant?

Quant запустили в червні 2018 року, щоб з'єднати блокчейни та мережі по всьому світу, не знижуючи при цьому ефективність і сумісність мережі.

Це перший проєкт, який вирішив проблему сумісності шляхом створення першої операційної системи блокчейну.

Цей проєкт створили як технологію розподіленого реєстру операційної системи (і Overledger Network) для підключення різних мереж блокчейну. Як заявляють творці проєкту, це перша ОС, створена для блокчейнів.

Основна мета Quant полягає в тому, щоб, використовуючи Overledger, подолати розрив, що існує між різними блокчейнами.

Основою цього проєкту є мережа Overledger, що, за заявами Quant, стане екосистемою, на якій буде побудована екосистема майбутньої цифрової економіки.

Overledger дозволяє розробникам створювати для своїх клієнтів децентралізовані багатоланцюгові додатки (відомі як MApps).

Щоб створити MApp в мережі, розробники повинні мати певну кількість токенів Quant (QNT).

Чи варто купувати Quant сьогодні?

Перш ніж вирішите інвестувати в Quant чи будь-яку іншу криптовалюту, прочитайте прогнози ціни. Адже криптовалюти дуже мінливі, і їхні ціни можуть різко коливатися в будь-яку сторону.

Прогноз ціни Quant

За прогнозами Wallet Investor, очікується довгострокове зростання цієї монети. Аналітики цього ресурсу передбачають, що 1 QNT буде торгуватися за 1542 долари у 2027 році.

5-річні інвестиції можуть принести прибуток до 732%. Якщо прогноз WI буде правильним, то сьогоднішні ваші інвестиції в 100 доларів можуть за 5 років принести 832 долари.

Quant у соціальних мережах