Останні тижні RavenCoin демонструє вражаюче зростання. За ринковою капіталізацією ця монета посідає 83 місце і сьогодні торгується за 0,13 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 482 мільйони доларів. За останні 24 години ця валюта зросла на 9,82%. Вчора її ціна зросла з нагоди 4-річного ювілею. Якщо бажаєте дізнатися більше про RavenCoin, зокрема де можна придбати RavenCoin, ви потрапили в правильне місце.

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Що таке RavenCoin?

Ravencoin — це цифрова однорангова (P2P) мережа, яка прагне реалізувати блокчейн для конкретного випадку використання. Її створили, щоб ефективно виконувати єдину конкретну функцію: передавати активи від однієї сторони до іншої. Ravencoin побудували на основі коду біткоїну. Про його запуск оголосили 31 жовтня 2017 року, а 3 січня 2018 року випустили двійкові файли для майнінгу, і все це супроводжувалося так званим чесним запуском: без попереднього майнінгу, ICO чи майстернод. Назва цієї валюти має відсилання до телешоу «Гра престолів».

Чи варто купувати RavenCoin сьогодні?

Рекомендуємо прочитати прогнози ціни, перш ніж інвестувати в будь-яку криптовалюту, адже вони можуть бути дуже нестабільними та непередбачуваними. Не варто повністю покладатися на ці прогнози, а краще доповнити їх ретельним аналізом ринку.

Прогноз ціни RavenCoin

Wallet Investor прогнозує цій валюті довгострокове зростання: за 5 років її ціна виросте до 0,46 долара. 5-річні інвестиції принесуть прибуток приблизно 253%. Тобто, якщо зараз інвестуєте 100 доларів, то у 2027 році, можливо, отримаєте 353 доларів.

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