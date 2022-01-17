За словами генерального директора Real Vision, біткоїн та Ethereum — це «базові інвестиції», а BTC — старожил серед криптовалют.

Наразі Terra і Solana входять до десятки найкращих криптовалют за ринковою капіталізацією, а Avalanche і Polygon входять до рейтингу топ-15.

Наразі Terra (LUNA) займає 9-у сходинку серед криптовалют, її ринкова капіталізація складає 29 мільярдів доларів, і це сталося завдяки приголомшливому росту цін протягом останнього року.

Хоча останні два тижні нативна монета цього блокчейну децентралізованих фінансових платежів переживала нелегкі часи, але її приріст із середини грудня становить 23%. Та це ще не все: з січня 2020 року ціна LUNA зросла на просто колосальні 10 579%.

За словами генерального директора Real Vision Рауля Пала, ймовірно, ця монета, а також Avalanche (AVAX), Solana (SOL) і Polygon (MATIC) у 2022 році отримають ще більші прибутки.

Про це інвестиційний стратег заявив в інтерв'ю, яке оприлюднили в п'ятницю.

Він сказав, що він особисто збільшив свої позиції в Ethereum і придивляється до «деяких збитих» токенів в децентралізованих фінансах (DeFi), а також до альткоїнів рівня 1.

Інвестор відповів на питання Джесіки Вокер про те, куди, на його думку, варто дивитися досвідченому трейдеру на крипторинку у 2022 році, який тільки розпочався. І Пал зазначив, що багато трейдерів, напевно, в першу чергу дивитимуться на біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH), а потім пояснив, чому.

За його словами, ETH і BTC є «базовими інвестиціями». Він сказав, що біткоїн — це «старожил» серед криптовалют, а Ethereum — найбільш надійна мережа у криптогалузі. Він має найбільше розробників та інвесторів, додав він.

Однак, якщо шукаєте, куди б інвестувати свої кошти, окрім тих двох криптовалют, які вказані вище, варто розглянути «мережеві ефекти». На думку Пала, найбільш привабливими є ті альткоїни, мережі яких демонструють потенціал для зростання в криптопросторі.

Таким чином, він виділив монети рівня 1 як ті, що з великою ймовірністю покажуть найкращі результати у 2022 році, і токени взаємодії також є у цьому списку.

«Успіх матимуть блокчейни рівня 1, наприклад, Terra, Avalanche і, ймовірно, Solana», – заявив він.

Наразі Solana є сьомою за величиною криптовалютою, її ринкова капіталізація становить 44 мільярди доларів. А-от Avalanche, ринкова капіталізація якого складає 21 мільярд доларів, опустився на 12-ту позицію. Обидві монети протягом дня торгуються нижче, SOL впав на 3,8%, а AVAX – на 4,3%.

Також Пал вважає, що Polygon і Quant (мережа блокчейнів, яка прагне з'єднати різні блокчейни за допомогою технології Overledger) будуть зростати.

Генеральний директор Real Vision заявив, що цей рік може стати «роком взаємодії», тому, можливо, Polygon та Quant матимуть широкі можливості.

Минулого тижня криптостратег Майкл ван де Поппе висловив оптимістичний прогноз щодо Polygon і додав, що інші токени (Fantom (FTM) і Enjin Coin (ENJ)) також будуть добре торгуватися на ринку.