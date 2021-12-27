Домашня сторінкаНовиниTezos (XTZ) змінює ведмежий тренд на бичачий. Чи настав час купувати?

Tezos (XTZ) змінює ведмежий тренд на бичачий. Чи настав час купувати?

Аналіз

Протягом останніх кількох місяців Tezos (XTZ) демонстрував короткострокове зниження. Дійсно монета впала майже на 60% і торгувалася приблизно біля нижньої підтримки на рівні 3,85 долара. Але, схоже, Tezos (XTZ) зламав низхідну тенденцію, і після консолідації монета зросла за останні кілька днів. Але чи зможе вона утримати цю тенденцію і як довго? Спочатку розглянемо деякі важливі моменти:

  • Після падіння майже на 60% Tezos (XTZ) стрімко зростав останніми днями. На момент написання цієї статті монета торгувалася за 4,90 долара.

  • Щоденний індекс відносної міцності (RSI) свідчить про те, що монета знаходиться в нейтральній зоні, тобто активність покупців може почати зростати.

  • Tezos (XTZ) вдалося подолати свій попередній опір накладних витрат на рівні 4,54 долара, що говорить про те, що починається бичачий тренд.

 

Джерело: Tradingview.com

Tezos (XTZ): цінова поведінка та її аналіз

Як і багато альткоїнів на загальному ринку криптовалют, у грудні Tezos (XTZ) різко просів. Зовсім нещодавно монета впала і торгувалась навколо своєї нижньої підтримки на рівні 3,85 долара. Тобто XTZ втратив майже 60% вартості. То був ідеальний час, щоб його придбати. Згодом ціна почала консолідуватися.

Однак прямо зараз Tezos (XTZ) змінює ведмежий тренд на бичачий. Монета піднялася вище свого рівня опору у 4,54 долара, і деякі аналітики вважають, що найближчим часом вона досягне 5,8 долара. Однак, незважаючи на ці досягнення, монета знаходиться нижче своїх 50-, 100- та 200-денних експоненціальних ковзних середніх.

Чи варто купувати Tezos (XTZ)

Tezos (XTZ) чудово підходить для людей, які хочуть інвестувати в альтернативні мережі блокчейну. Фундаментальні основи цієї монети виглядають добре. Однак може знадобитися трохи більше часу, щоб Tezos (XTZ) здобув повну вартість. Якщо захочете інвестувати в нього, очікуйте різких короткострокових коливань, але в кінцевому підсумку ви отримаєте довгострокові прибутки.

Теги:
Tezos, XTZ
We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.