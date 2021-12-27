Протягом останніх кількох місяців Tezos (XTZ) демонстрував короткострокове зниження. Дійсно монета впала майже на 60% і торгувалася приблизно біля нижньої підтримки на рівні 3,85 долара. Але, схоже, Tezos (XTZ) зламав низхідну тенденцію, і після консолідації монета зросла за останні кілька днів. Але чи зможе вона утримати цю тенденцію і як довго? Спочатку розглянемо деякі важливі моменти:

Після падіння майже на 60% Tezos (XTZ) стрімко зростав останніми днями. На момент написання цієї статті монета торгувалася за 4,90 долара.

Щоденний індекс відносної міцності (RSI) свідчить про те, що монета знаходиться в нейтральній зоні, тобто активність покупців може почати зростати.

Tezos (XTZ) вдалося подолати свій попередній опір накладних витрат на рівні 4,54 долара, що говорить про те, що починається бичачий тренд.

Джерело: Tradingview.com

Tezos (XTZ): цінова поведінка та її аналіз

Як і багато альткоїнів на загальному ринку криптовалют, у грудні Tezos (XTZ) різко просів. Зовсім нещодавно монета впала і торгувалась навколо своєї нижньої підтримки на рівні 3,85 долара. Тобто XTZ втратив майже 60% вартості. То був ідеальний час, щоб його придбати. Згодом ціна почала консолідуватися.

Однак прямо зараз Tezos (XTZ) змінює ведмежий тренд на бичачий. Монета піднялася вище свого рівня опору у 4,54 долара, і деякі аналітики вважають, що найближчим часом вона досягне 5,8 долара. Однак, незважаючи на ці досягнення, монета знаходиться нижче своїх 50-, 100- та 200-денних експоненціальних ковзних середніх.

Чи варто купувати Tezos (XTZ)

Tezos (XTZ) чудово підходить для людей, які хочуть інвестувати в альтернативні мережі блокчейну. Фундаментальні основи цієї монети виглядають добре. Однак може знадобитися трохи більше часу, щоб Tezos (XTZ) здобув повну вартість. Якщо захочете інвестувати в нього, очікуйте різких короткострокових коливань, але в кінцевому підсумку ви отримаєте довгострокові прибутки.