Як повідомляє Coin Journal, ссилаючись на пресреліз, Chingari, індійський додаток для створення коротких відео, аналог TikTok, оголосив, що за обсягом торгів його нативний токен $GARI перевищив суму в 100 мільйонів доларів у перший день свого запуску.

Цю позначку вдалося подолати досить швидко після запуску токену на шести провідних біржах: KuCoin, Huobi Global, FTX, OKEx, Gate.io і MEXC Global.

Додаток, який швидко зростає в Південній Азії

Під час свого 18 січня 2021 року GARI був представлений на більше ніж 10 біржах одночасно, і таким чином він створив прецедент у цьому відношенні.

Програма Chingari, яка доступна в App Store та Google Play, стала надзвичайно популярна не лише в Індії, а й у всій Південній Азії.

Вражаючий старт токену

Салман Хан, легенда боллівудського кіно і посол бренду Chingari, зробив запуск токену GARI на очах мільйонів людей, і сталося це через три роки після створення додатка.

Через два місяці токен публічно представили під час початкової пропозиції DEX, яка проходила на панелі запуску SolRazr від Solana, і кількість заявок значно перевищила пропозицію. Токен зібрав 4 мільйони доларів всього за кілька хвилин.

Список інвесторів

Основними інвесторами GARI є Alameda Research, Republic, Solana Capital, Galaxy Digital і Kraken Ventures. Своїм успіхом додаток в основному завдячує платформі, де немає цензури, а також стимулам для творців.

Той факт, що ця криптовалюта змогла швидко подолати психологічну позначку, свідчить, що Chingari має потенціал, і $GARI може зробити революцію в галузі відеообміну.

Майбутні цілі

Chingari прагне стати конкурентом таких гігантів, як TikTok, YouTube та Instagram. Безумовно, заборона Facebook і TikTok в Індії допоможе цій компанії досягти своєї мети. Після такого успіху додаток Chingari інтегрує токен, і більше ніж 30 мільйонів користувачів цього додатку отримають доступ до нового світу.

Використання переваг Solana

GARI побудували на базі Solana, тому він надає миттєві, ефективні та недорогі транзакції. Користувачі можуть давати чайові своїм улюбленим творцям. Також можна використовувати токени GARI в якості винагороди для учасників за те, що вони створюють, переглядають відео та обмінюються ними в додатку.

NFT на платформі

На цій платформі шанувальники мають можливість купувати товари у своїх улюблених творців контенту або взаємодіяти з ними, а користувачі можуть створювати NFT. Невзаємозамінні токени будуть у формі коротких відео.