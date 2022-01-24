Нативний токен SOL криптовалюти Solana продовжує падати, бо цей блокчейн вже кілька днів бореться з серйозними проблемами перевантаження мережі. Сьогодні він знизився ще на 17,79% через проблеми перевантаження, які були минулими вихідними.

На даний момент SOL торгується за 84,03 долара, а обсяг торгів складає 3,4 мільйона доларів.

За нинішньою тенденцією, коли всі основні криптовалюти торгуються в мінусі, ситуація для Solana може погіршитися, якщо проблеми з перевантаженням будуть виникати й надалі.

Що таке Solana (SOL)?

Solana — це децентралізований проєкт з відкритим вихідним кодом, який використовує блокчейн-технологію, щоб надавати рішення для децентралізованих фінансів (DeFi). SOL — його нативний токен.

Токен SOL різко просів через поточну криваву бійню основних криптовалют, наприклад, біткоїну та Ethereum.

Різке падіння ціни Solana

Під час поточного великого розгрому крипторинку Solana, здається, зайняла лідерську позицію після того, як на вихідних протягом 48 годин спостерігалася нестабільна робота її мережі, що стало розчаруванням для трейдерів та інвесторів. Однак у суботу, 22 січня 2022 року, інженери опублікували повідомлення на вебсайті Solana, в якому зазначено:

«Бета-версія мережі Solana наразі зіштовхнулася з високим рівнем перевантаження. Останні 24 години показали, що необхідно покращити системи, щоб задовольнити потреби користувачів і підтримувати більш складні транзакції, які зараз поширені в мережі».

Після того, як системами займалися цілі вихідні, сьогодні вони працюють наповну. Як видно з коментаря на їхньому вебсайті, команда Solana подякувала панелі, що допомогла усунути проблеми з мережею, а також команді лабораторії Solana, яка не спала 48 годин.

Значною мірою саме через ці часті відключення мережі виник нинішній ведмежий тренд, а також знизилась довіра інвесторів. Трейдери більше не довіряють платформі; і це зіграло на руку її конкурентам на базі Ehereum рівня 1, як-от BSC і Fantom.

Марк Джеффрі, засновник Boolean Fund та криптоінвестор, сказав:

«Ще один день і ще одне відключення Solana на 48 годин. Здається, це вже вшосте за останні 3 місяці. Тепер я більше її. Це новий EOS. Наразі битва відбувається між ETH, BSC, Fantom, Avalanche та Terra».

Solana посилює свою гру, оскільки трейдери шукають альтернативи

Серед усього цього гармидеру виникає питання, чи сягне у Solana, конкурента Ethereum, DeFi TVL (загальна вартість заблокована) 50%. Нинішні дані показують, що трейдери DeFi вибирають платформи з низькими комісіями, наприклад, Avalanche, Fantom, Terra та багато інших.

За даними DeFiLlama, Fantom є другою мережею після Ethereum за розміром DeFi TVL, а Solana опустилася на шосту позицію, її DeFi TVL становить 7,7 мільярда доларів.