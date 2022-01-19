Топ-10 найбільш популярних криптовалют у 2022 році

Найпопулярнішими зазвичай є ті криптовалюти, що мають найвищу ринкову капіталізацію. Звісно, люди вже знають про ці криптовалюти, і тому вони викликають інтерес. Ринкова капіталізація таких монет зазвичай перевищує 10 мільярдів доларів. Саме стільки капіталу інвестори вклали в криптоактив на ринку. Дізнатися ринкову капіталізацію можна, помноживши поточну ціну однієї монети на її пропозицію в обігу.

Але у нас не урок математики. Перш ніж ви знудитеся від усіх статистичних подробиць, давайте зануримося безпосередньо в список топ-10 найпопулярніших криптовалют у 2022 році.

1. Bitcoin (BTC)

Якщо говоримо про ринкову капіталізацію, ви вже, напевно, здогадалися, що біткоїн займає перше місце в нашому списку. Крім того, своєю популярністю біткоїн значною мірою завдячує тому факту, що це була перша криптовалюта. Його створив Сатоші Накамото у 2009 році як перші гроші без центрального органу влади. Це була перша повністю децентралізована система і перше успішне використання технології блокчейн. Здається, біткоїн став просто суперзіркою. Дійсно, так воно і є.

Було запрограмовано, що загальна пропозиція в обігу буде складати 21 мільйон, але в обігу зараз знаходиться 18,9 мільйона токенів. Сьогодні один біткоїн коштує 42 557,00 доларів. Його ринкова капіталізація становить 801,7 мільярда доларів, а обсяг торгів — 29,1 мільярда доларів. Litecoin досить подібний до біткоїну.

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2. Ethereum (ETH)

Наразі другою за популярністю криптовалютою є Ether (ETH). Якщо біткоїн був першим платіжним блокчейном, то Ethereum став першою мережею розумних контрактів. Його запустили в липні 2019 року для підтримки децентралізованих додатків і розумних контрактів. Хоча зараз він працює на алгоритмі proof-of-work, в оновленні Eth2 буде діяти модель майнінгу proof-of-stake.

Окрім того, що ETH виступає валютою, він живить блокчейн. Сьогодні ETH коштує 3301,70 долара, а його ринкова капіталізація становить 394,4 мільярда доларів. На даний момент в обігу знаходиться близько 119,2 мільйонів Ether. Ця криптовалюта котирується на більшості бірж.

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3. Binance Coin (BNB)

Третя за популярністю монета — нативний токен біржі Binance. Його створили за стандартом ERC-20. BNB — це утилітний токен, що використовується для сплати комісій за торгівлю, лістинг, обмін та інших витрат в екосистемі Binance.

BNB представили широкому загалу в липні 2017 року, його первинна пропозиція монет (ICO) тривала місяць. Загальна пропозиція токенів становить 200 мільйонів, 31,8 мільйона з яких спалили (дефляційний механізм). Зараз BNB коштує 483,43 долара. Його ринкова капіталізація становить 80,9 мільярда доларів.

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4. Tether (USDT)

Tether — це перший і один з найпопулярніших стейблкоінів. Його ринкова капіталізація становить 78,7 мільярда доларів, а обсяг торгів — 56,4 мільярда доларів. У липні 2018 року він досяг максимальних 1,32 долара. Зараз він коштує 1.00 долар.

Цю криптовалюту запустили у 2014 році під назвою RealCoin, і вона почала торгуватися в лютому 2015 року. Tether не такий волатильний, як більшість криптовалют, бо він прив’язаний до долара США. Більше того, завядки цьому немає транзакційних витрат, і торги виконуються швидко. Ця криптовалюта котирується на багатьох біржах.

5. Solana (SOL)

У 2017 році Анатолій Яковенко створив «вбивцю Ethereum» — швидку, масштабовану та безпечну платформу. На ній можна створювати децентралізовані додатки, NFT-ринки, DeFi тощо. Цей блокчейн працює на алгоритмах консенсусу proof-of-stake і proof-of-history. Ринкова капіталізація його нативної монети SOL становить 46,06 мільярда доларів.

У листопаді 2021 року токен SOL сягнув свого історичного максимуму в 259,96 долара. Сьогодні він торгується на рівні 146,10 долара за 1 SOL. Зараз в обігу знаходиться 313,5 мільйона токенів. SOL використовується як токен управління для врегулювання транзакційних витрат і для стейкінгу.

Ця криптовалюта є в списках на Huobi Global, KuCoin, Coinbase Exchange і Binance.

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6. USD Coin (USDC)

USD Coin є другим за популярністю стейблкоіном після USDT. Його створив CENTER у 2018 році, і він також прив’язаний до долара США. Спочатку це був токен ERC-20, але тепер він доступний на Algorand ASA, Solana SPL і Stellar. Його можна купувати, продавати, утримувати або використовувати в dApps і DeFi.

Наразі токен коштує 1,00 долар, але в травні 2019 року він сягнув максимальних 1,17 долара. Його ринкова капіталізація становить 45,1 мільярда доларів, а обсяг торгів — 2,7 мільярда доларів. Зараз в обігу знаходиться 45,1 мільярда монет. Криптовалюту можна знайти на біржах DEX і CEX.

7. Cardano (ADA)

Нативна монета Cardano (ADA) є сьомою за популярністю монетою, її ринкова капіталізація на сьогодні становить 40,56 мільярда доларів. У вересні 2021 року монета сягнула максимальних 3,09 долара, та потім знизилася на 59% і зараз коштує 1,27 долара. Токен ADA дозволяє користувачам блокчейну Cardano здійснювати транзакції та брати участь в управлінні мережею. Також його можна використати для стейкінгу.

Cardano — перший блокчейн, що використовує алгоритм консенсусу Ouroboros. Чарльз Госкінс і Джеремі Вуд створили цю криптовалюту у 2017 році. Завдяки реєстру та розумним контрактам цей блокчейн дозволяє розробляти dApps. Він має два основні рівні — розрахунковий та обчислювальний, — які допомагають здійснювати операції.

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8. Ripple (XRP)

Як і BTC, XRP створили для розрахунків. Це нативний токен XRP Ledger та інших сервісів Ripple Labs. На відміну від більшості блокчейнів, на Ripple перевірка відбувається дещо централізовано. Існує список вузлів, за допомогою яких користувачі можуть підтвердити свої транзакції.

XRP використовується для запуску торгів на XRP Ledger. Сьогодні цей токен коштує 0,77 долара, а ринкова капіталізація становить 36,9 мільярда доларів. У січні 2018 року він сягнув рекордних 3,40 долара. Зараз в обігу знаходиться 47,6 мільярда токенів із попередньо видобутих 100 мільярдів.

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9. Polkadot (DOT)

Роберт Хабермайєр, Пітер Чабан та Гевін Вуд створили Polkadot у 2016 році та запустили його у травні 2020 року. Цей проєкт відомий своєю безпекою, масштабованістю та децентралізацією. Він працює на основі механізму консенсусу Nominated-Proof-of-Stake (NPoS).

DOT — його нативна криптовалюта. Ним можна торгувати, використовувати для стейкінгу та в якості токену управління. Ціна DOT зараз становить 26,28 долара, а в листопаді 2021 року вона сягнула 54,98 долара. Ринкова капіталізація складає 29,4 мільярда доларів.

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10. Terra (LUNA)

Terra — це блокчейн, який підтримує створення стейблкойнів. Ними можна торгувати і обмінюватися в цій екосистемі або на різних біржах. Terraform Labs створили цей проєкт. Він працює на основі алгоритму консенсусу Tendermint Delegated-Proof-of-Stake (DPoS).

Екосистема складається з CHAI, Anchor Protocol, Terra Bridge і Mirror Protocol. LUNA — його нативний токен, який використовується для стабільності стейблкоін. Загальна пропозиція LUNA становить менше мільярда токенів. На сьогодні LUNA коштує 80,47 долара, а ринкова капіталізація становить 28,9 мільярда доларів.