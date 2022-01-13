Част, щоб розбагатіти на криптовалюті найпростішим способом, можна просто купувати недооцінені токени, які мають високий потенціал. Зрештою, вартість деяких з цих монет за короткий час може зрости в сотні разів. Отож, чому взагалі варто звернути свою увагу на токени, які не увійшли до рейтингу топ-100 криптовалют за ринковою капіталізацією? Цьому є декілька причин:

Токени за межами топ-100, як правило, ще досить невідомі і не знаходяться на радарах інвесторів, тому у вас є шанс придбати їх на ранніх етапах.

Оскільки ринкова капіталізація цих токенів ще не велика, це означає, що, цілком ймовірно, вони можуть зрости у декілька разів.

Часто такі проєкти є зовсім молодими, і в майбутньому вони будуть зростати та доповнюватися, а це підвищить їхню вартість.

Отож, якщо ви шукаєте токени з високим потенціалом, пропонуємо вам розглянути три найкращі з них, які не входять до топ-100:

Velas (VLX)

Velas (VLX) — це форк Solana, який створили як конкурента Ethereum 2.0. Дійсно ця мережа вважається найшвидшою мережею EVM у світі, яка забезпечує кращу швидкість, масштабованість та ефективність.

Джерело: TradingView

Окрім того, Velas намагається вирішити деякі з мережевих проблем, що існують в Ethereum і Solana. На момент написання статті його нативний токен VLX торгувався за 0,3549 долара, а ринкова капіталізація становила близько 800 мільйонів доларів. Він має потенціал зрости колосально у 2022 році.

Ankr (ANKR)

Ankr (ANKR) — це платформа, яка використовує спільні ресурси, щоб надавати більш прості та доступні рішення для хостингу вузлів блокчейну. Цей проєкт заснували у 2017 році, і з того часу він завоював гарну репутацію та отримав прекрасних партнерів по всьому світу. Зараз він торгується на рівні 0,09446 долара, ринкова капіталізація складає 770 мільйонів доларів.

Vault Hill (VHC)