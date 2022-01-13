Три найкращі токени, що не входять до топ-100, і які варто придбати
Част, щоб розбагатіти на криптовалюті найпростішим способом, можна просто купувати недооцінені токени, які мають високий потенціал. Зрештою, вартість деяких з цих монет за короткий час може зрости в сотні разів. Отож, чому взагалі варто звернути свою увагу на токени, які не увійшли до рейтингу топ-100 криптовалют за ринковою капіталізацією? Цьому є декілька причин:
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Токени за межами топ-100, як правило, ще досить невідомі і не знаходяться на радарах інвесторів, тому у вас є шанс придбати їх на ранніх етапах.
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Оскільки ринкова капіталізація цих токенів ще не велика, це означає, що, цілком ймовірно, вони можуть зрости у декілька разів.
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Часто такі проєкти є зовсім молодими, і в майбутньому вони будуть зростати та доповнюватися, а це підвищить їхню вартість.
Отож, якщо ви шукаєте токени з високим потенціалом, пропонуємо вам розглянути три найкращі з них, які не входять до топ-100:
Velas (VLX)
Velas (VLX) — це форк Solana, який створили як конкурента Ethereum 2.0. Дійсно ця мережа вважається найшвидшою мережею EVM у світі, яка забезпечує кращу швидкість, масштабованість та ефективність.
Джерело: TradingView
Окрім того, Velas намагається вирішити деякі з мережевих проблем, що існують в Ethereum і Solana. На момент написання статті його нативний токен VLX торгувався за 0,3549 долара, а ринкова капіталізація становила близько 800 мільйонів доларів. Він має потенціал зрости колосально у 2022 році.
Ankr (ANKR)
Ankr (ANKR) — це платформа, яка використовує спільні ресурси, щоб надавати більш прості та доступні рішення для хостингу вузлів блокчейну. Цей проєкт заснували у 2017 році, і з того часу він завоював гарну репутацію та отримав прекрасних партнерів по всьому світу. Зараз він торгується на рівні 0,09446 долара, ринкова капіталізація складає 770 мільйонів доларів.
Vault Hill (VHC)
Vault Hill City (VHC) — гра за принципом «Грай та заробляй», яка знаходиться ще на стадії розробки і може стати наступною Axie Infinity. Оскільки ця гра ще готується до запуску, вам варто звернути свою увагу на цей токен, якщо ви хочете долучитися до метавсесвіту.