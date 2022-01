Ціна токену Propy (PROP) зазнала астрономічного зростання в період з 10 по 18 січня, а потім дещо відкотилася, та ці втрати невеликі порівняно з тим колосальним стрибком, який зробив токен.

Токен Propy (PROP) — нативний токен протоколу Propy, протоколу, який інтегрує блокчейн-технологію у сектор нерухомості завдяки автоматизації всього процесу купівлі житла, щоб зробити його більш простим, безпечним і швидким.

Протягом 2021 року невзаємозамінні токени (NFT) стали дуже популярними завдяки цифровим зображенням, як-от CryptoPunks і Bored Ape Yacht Club. Проте Propy прагне розширити функціональність NFT-токенів за межі простору цифрового мистецтва і перенести NFT у сферу нерухомості.

Останнім часом ціна Propy зростала, тому що збільшився потенціал NFT-токенів, і тепер їх можна використовувати в різних випадках. Також зростанню ціни Propy сприяв його лістинг на біржі Coinbase та перший продаж NFT-нерухомості.

14 січня ціна на токен PRO зросла в основному через лістинг на другій за обсягом криптовалютній біржі у світі Coinbase, яка обслуговує інвесторів із США.

До розміщення на Coinbase токен PRO був доступний лише на декількох біржах, як-от Bitrue, Huobi Global та децентралізованій біржі Uniswap.

INV, LQTY, NCT and PRO are now live on https://t.co/iQARfimGvY & in the Coinbase iOS & Android apps.

Coinbase customers can log in now to buy, sell, convert, send, receive or store.https://t.co/Yhm3KRFbAr pic.twitter.com/TFzIoqhQG4

— Coinbase (@coinbase) January 13, 2022