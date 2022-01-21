Ціна токену Propy (PROP) зазнала астрономічного зростання в період з 10 по 18 січня, а потім дещо відкотилася, та ці втрати невеликі порівняно з тим колосальним стрибком, який зробив токен.

Токен Propy (PROP) — нативний токен протоколу Propy, протоколу, який інтегрує блокчейн-технологію у сектор нерухомості завдяки автоматизації всього процесу купівлі житла, щоб зробити його більш простим, безпечним і швидким.

Протягом 2021 року невзаємозамінні токени (NFT) стали дуже популярними завдяки цифровим зображенням, як-от CryptoPunks і Bored Ape Yacht Club. Проте Propy прагне розширити функціональність NFT-токенів за межі простору цифрового мистецтва і перенести NFT у сферу нерухомості.

Чому зросла ціна Propy?

Останнім часом ціна Propy зростала, тому що збільшився потенціал NFT-токенів, і тепер їх можна використовувати в різних випадках. Також зростанню ціни Propy сприяв його лістинг на біржі Coinbase та перший продаж NFT-нерухомості.

Лістинг на Coinbase

14 січня ціна на токен PRO зросла в основному через лістинг на другій за обсягом криптовалютній біржі у світі Coinbase, яка обслуговує інвесторів із США.

До розміщення на Coinbase токен PRO був доступний лише на декількох біржах, як-от Bitrue, Huobi Global та децентралізованій біржі Uniswap.

INV, LQTY, NCT and PRO are now live on https://t.co/iQARfimGvY & in the Coinbase iOS & Android apps. Coinbase customers can log in now to buy, sell, convert, send, receive or store.https://t.co/Yhm3KRFbAr pic.twitter.com/TFzIoqhQG4 — Coinbase (@coinbase) January 13, 2022

Перша NFT-нерухомість у США

Майбутній продаж першої NFT-нерухомості у США став другою подією, яка збільшила обсяги торгів, а також ціну токену PRO.

За словами засновника і генерального директора Propy Наталії Караяневої, для продажу нерухомості в США обрали Флориду, тому що там цей ринок набирає обертів, а також через політику штату, за якою потрібно сплачувати 0% податку на доходи фізичних осіб; окрім того, посприяло позитивне майбутнє зростання цін, демографічна статистика, а також уряд штату, який привітно ставиться до криптовалют.

Best hedge against all of the chaos in the world:

1. crypto

2. real estate

3. investment in yourself — Natalia Karayaneva 🪁 (@NataliePropy) December 29, 2021

На той момент коли вони здійснили свій перший продаж нерухомості в Тампі (США), засновник TechCrunch Майкл Аррінгтон ще у 2017 році продав свою київську квартиру за 36 Ether, що стало першим продажем NFT на платформі Propy.

Популярність NFT і блокчейн-технології зростає

Також ще однією причиною, що сприяє розвитку Propy, стало зростання інформованості населення про блокчейн-технологію та NFT.

Минулого року інтерес до NFT та обсяги торгів цими токенами підвищили обізнаність громадськості щодо можливості інтеграції NFT у корпоративні контракти та нерухомість. Варто зазначити, що ця тема обговорюється вже багато років.

Інвестори, які шукають способи, як безпечно зберігати своє багатство, обирають нерухомість, яка стає надійним притулком для інвестицій.

Best hedge against all of the chaos in the world:

1. crypto

2. real estate

3. investment in yourself — Natalia Karayaneva 🪁 (@NataliePropy) December 29, 2021

Зовсім скоро в 21 столітті почнуть масово купувати та утримувати нерухомість, використовуючи інтеграцію блокчейн-технології та NFT, адже при цьому кількість посередників зменшиться, і відповідно знизиться вартість всього процесу.