Це не просто чергова собача мем-монета. Де можна купити Baby Doge Coin
Багато людей вважають Baby Doge Coin нащадком Dogecoin, першої мем-монети на собачу тематику. Baby Doge отримав кілька хитрих прийомів та уроків від свого батька-мема. Цей токен зріс на 12% за останні 24 години, та чи зможе він утримати свої позиції?
У цій невеликій статті є все, що вам потрібно знати про цю криптовалюту, зокрема де сьогодні найкраще купувати Baby Doge Coin.
Де зараз найкраще купувати Baby Doge Coin
Що таке Baby Doge Coin?
Онайн-спільнота фанів мему про «doge» породила нову криптовалюту – Baby Doge, що прагне вразити свого батька, демонструючи нові та покращені швидкості транзакцій. BabyDoge запустили в червні 2021 року, і він має амбітну дорожню карту, на якій зазначено благодійні заходи заради домашніх тварин, створення NFT, GameFi тощо.
Це дефляційний токен, кількість якого з часом буде зменшуватися. Просто утримуючи токени, власники Baby Doge можуть заробити більше монет, які автоматично надходять в їхні гаманці.
Кількість монет Baby Doge постійно збільшується в гаманцях власників, тому що вони автоматично отримують 5% комісії з кожної транзакції, що відбувається в екосистемі Baby Doge.
Чи варто купити Baby Doge Coin сьогодні?
Перш ніж інвестувати в цю мем-монету, варто прочитати принаймні кілька прогнозів ціни. Ви будете робити інвестиції на свій страх і ризик.
Прогноз ціни Baby Doge Coin
За даними Wallet Investor, в довгостроковій перспективі ціна Baby Doge Coin зросте, але не набагато, тому це так собі інвестиція. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що в 2027 році вартість токену буде становити 0,000000011 долара. Очікується, що 5-річні інвестиції принесуть прибуток близько +83,33%.
Якщо зараз ви інвестуєте 100 доларів в BabyDoge, то в 2027 році отримаєте лише 183,33.
Baby Doge Coin в соціальних мережах
Congratulations #BabyDogeArmy it looks like together you have crossed a new all time high !
Best community in crypto
Cheers to 2022 🐶🍼 pic.twitter.com/NRsLiPsRYB
— BabyDoge (@BabyDogeCoin) January 16, 2022