Багато людей вважають Baby Doge Coin нащадком Dogecoin, першої мем-монети на собачу тематику. Baby Doge отримав кілька хитрих прийомів та уроків від свого батька-мема. Цей токен зріс на 12% за останні 24 години, та чи зможе він утримати свої позиції?

У цій невеликій статті є все, що вам потрібно знати про цю криптовалюту, зокрема де сьогодні найкраще купувати Baby Doge Coin.

Де зараз найкраще купувати Baby Doge Coin

Що таке Baby Doge Coin?

Онайн-спільнота фанів мему про «doge» породила нову криптовалюту – Baby Doge, що прагне вразити свого батька, демонструючи нові та покращені швидкості транзакцій. BabyDoge запустили в червні 2021 року, і він має амбітну дорожню карту, на якій зазначено благодійні заходи заради домашніх тварин, створення NFT, GameFi тощо.

Це дефляційний токен, кількість якого з часом буде зменшуватися. Просто утримуючи токени, власники Baby Doge можуть заробити більше монет, які автоматично надходять в їхні гаманці.

Кількість монет Baby Doge постійно збільшується в гаманцях власників, тому що вони автоматично отримують 5% комісії з кожної транзакції, що відбувається в екосистемі Baby Doge.

Чи варто купити Baby Doge Coin сьогодні?

Перш ніж інвестувати в цю мем-монету, варто прочитати принаймні кілька прогнозів ціни. Ви будете робити інвестиції на свій страх і ризик.

Прогноз ціни Baby Doge Coin

За даними Wallet Investor, в довгостроковій перспективі ціна Baby Doge Coin зросте, але не набагато, тому це так собі інвестиція. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що в 2027 році вартість токену буде становити 0,000000011 долара. Очікується, що 5-річні інвестиції принесуть прибуток близько +83,33%.

Якщо зараз ви інвестуєте 100 доларів в BabyDoge, то в 2027 році отримаєте лише 183,33.

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