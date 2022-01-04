Ці два токени метавсесвіту можуть стати проривом 2022 року

Метавсесвіт підняв багато позитивного галасу навколо криптовалют. Багато аналітиків вбачають в ньому наступний великий каталізатор для росту криптовалют. Окрім того, спостерігається зростання цін на токени метавсесвіту, причому ринкова капіталізація більшості з них перевищує позначку в 1 мільярд доларів. Нижче розглянемо, чому токени метавсесвіту мають величезні перспективи:

Метавсесвіт створить абсолютно нову цифрову екосистему з великою кількістю комерційних додатків, в центрі якої буде знаходитися криптовалюта.

Багато інвесторів, а також великих інституційних установ вже зацікавилися метавсесвітом.

Токени, що пов’язані з метавсесвітом, все ще залишаються в центрі уваги і в найближчому часі можуть зрости в ціні.

Коли говорять про токени метавсесвіту, часто згадують The Sandbox (SAND) і Decentraland (MANA) Але варто згадати і два інших, які розглянемо нижче.

Gala (GALA)

Хоча у пресі не часто згадують Gala (GALA) , фактично цей токен є однією з найбільш швидкозростаючих монет метавсесвіту по всьому світу. З початку року токен отримав понад 28 000% прибутку, а це навіть вище, ніж у Decentraland (MANA) і The Sandbox (SAND).

Джерело даних: Tradingview.com

Gala (GALA) — це ігрова платформа, яка прагне скористатися перевагами блокчейну, щоб сприяти креативності серед творців, а також щоб величезна кількість клієнтів отримала доступ до ігор на блокчейні. На момент написання цієї статті його нативний токен GALA продавався за 0,452 долара, а ринкова капіталізація становила 3,1 мільярда доларів.

Enjin Coin (ENJ)

Enjin Coin (ENJ) також є перспективною блокчейн-екосистемою, яку створили для забезпечення ряду блокчейн-ігор, які взаємопов'язані між собою. На сьогодні монета отримала близько 2000% прибутку, і, схоже, вона готова зберегти цей імпульс і в 2022 році.

На момент публікації цього матеріалу, ENJ, його нативний токен, продавався за 2,87 долара, у внутрішньоденній торгівлі зріс десь на 5%. Ринкова капіталізація цього ігрового токена становила 2,4 мільярда доларів.