Генеральний директор Ledger стверджує, що все більше роздрібних покупців придивляється до біткоїну, а кількість ненульових адрес зростає.

Паскаль Готьє, генеральний директор і голова компанії, що займається виготовленням апаратних гаманців Ledger, каже, що саме через людей зростає ціну біткоїну.

Про це керівник криптокомпанії заявив під час інтерв'ю каналу CNBC на конференції Crypto Finance в Сент-Моріці, що в Швейцарії.

Стосовно того, що останній рік ціна ціна біткоїну зростала експоненціально, Готьє сказав, що все це пов’язано з інтересом роздрібних компаній до криптовалюти. На його думку, все більше людей хочуть володіти біткоїном, тому такий попит підвищує ціни.

Він зазначив, що останні кілька тижнів прослідковується тенденція, що створюється все більше адрес, причому все більше з них мають мінімальну кількість BTC. У листопаді в мережі Bitcoin з’явився майже 1 мільйон нових адрес, а 10 листопада ціна BTC сягнула найвищого на той момент рівня в 69 044 доларів США.

Керівник Ledger також додав, що кількість роздрібних власників збільшується порівняно з китами, що свідчить про те, що дрібні покупці продовжують підвищувати ціну біткоїну.

«У всьому світі існує глибока тенденція до роздрібної торгівлі, люди все більше довіряють біткоїну. І саме через них підвищується ціна», – заявив Готьє.

Біткоїн відскочив від позначки нижче 40 000 доларів, де він торгувався в понеділок, і на даний момент він торгується десь за 43 700 доларів. Висхідний тиск з'являється саме в той момент, коли інфляція в США зросла на 7% за рік, а це найвищий показник з 1982 року.

Тим часом з бірж витікають потоки біткоїнів, незважаючи на нещодавні розпродажі. Мережева платформа аналізу даних Santiment заявляє, що це свідчить про зменшення тиску розпродажу.

👌 Despite #Bitcoin being 36% below its #AllTimeHigh 2 months ago, coins continue to move away from exchanges at an impressive rate. The 26.3k $BTC difference between exchange outflow & inflow yesterday is an encouraging sign of less ongoing selloff risk. https://t.co/GZWYrAWvY7 pic.twitter.com/qiUQ6ntWfD — Santiment (@santimentfeed) January 12, 2022

З іншого боку, Готьє розповів про загальний криптопростір і зазначив, що в цьому просторі з'явилася величезна кількість проєктів, які затьмарили біткоїн.

Минулого року Ethereum, річний прибуток якого становив понад 455%, випередив зростання біткоїну на 75%. Хоча очікується, що ETH встановить новий історичний рекорд, адже його мережа зростає завдяки притоку інституційного капіталу, та засновник Ledger вважає, що в криптоіндустрії також будуть розглядати такі проєкти, як Solana та інші проєкти від криптовалют, що входять до десятки кращих.

Щодо Solana, генеральний директор Ledger стверджує, що у неї вже є чудова ділова пропозиція стосовно власних невзаємозамінних токенів (NFT). Він зазначив, що цього можна очікувати і від кількох інших протоколів, коли вони дозріють, і це буде сприяти їхньому поширенню та зростанню ціни.

Однак Готьє каже, що через минулорічні масові перегони кілька криптовалют перейдуть у фазу консолідації.

Що стосується блокчейн-мереж, його основним висновком було те, що токени є «безпекою» мережі блокчейн. Таким чином, він вважає, що мережа безпечна настільки ж, як і рівень ціни її нативного токена.