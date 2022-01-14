У вівторок ціна Flockimooni зросла, адже екосистема FlokiMooni готується незабаром випустити свою NFT-колекцію.

Сьогодні ціна монети Flokimoon (FLOKIM) піднялася до максимуму в 0,000001297 долара, а на момент написання статті трохи відкотилася до 0,000001191 долара.

FlokiMooni є відносно новим гравцем у світі метавсесвіту, він знаходиться на ринку близько двох місяців. Однак він уже привертає до себе велику увагу, адже працює над своїми флагманськими проєктами, до яких належать: ігровий метавсесвіт NFT під назвою FlokiMooni World, ринок NFT-товарів, DEX, launchpad-платформа для DEX, яка буде називатися Flookimooni, а також NFT-колекція.

Останнім часом онлайн-база підписників Flokimooni збільшується, ця платформа має понад 55 тисяч підписників у Twitter і Telegram.

Окрім того, ринкова капіталізація токена FLOKIM перевищила 5 мільйонів доларів. На момент написання цієї статті вона становила 5 974 478 доларів.

Більше того, на даний момент у світі є понад 18 000 власників токену FLOKIM, і їх кількість швидко збільшується.

Майбутній запуск NFT-колекції

Зараз FlokiMooni працює над створенням власної NFT-колекції, і вже опубліковали тизер. Також оголосили, що офіційний запуск NFT-колекції відбудеться цього року, хоча дата ще не підтверджена.

Уже випустили декілька попередніх оглядів на NFT. Оскільки ці NFT-токени можна буде також використовувати у грі метавсесвіту FlokiMooni World, яка діє за принципом «Грай та заробляй», шанувальники з нетерпінням чекають на запуск цієї колекції.

FlokiMooni невтомно працює над створенням надійної екосистеми, і вже запустили вебсайт FlkiMooni, який почав працювати раніше встановленого терміну (вебсайт запустили на початку січня цього року). Окрім NFT-колекції, FlokiMooni планує до кінця цього року запустити гру метавсесвіту за принципом «Грай та заробляй».

Також є великі очікування щодо кількох лістингів на CEX, більшість з яких мають відбутися цього року.