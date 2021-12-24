Ціна на DappRadar (RADAR) сьогодні зростає і ось чому

DappRadar (RADAR) розпочав день з 32% зростання і торгувався на максимумі в 0,05849 долара.

На момент написання цього матеріалу монета знизилася до 0,04627 доларів, але все ще залишається в зеленому коридорі і за останні 24 години зросла на понад 7% .

Але чому DappRadar (РАДАР) підскочив? У чому причина зростання цін на DappRadar (RADAR)?

Розглянемо нижче, чому монета зростає.

Що таке DappRadar?

Перш ніж занурюватися в те, чому DappRadar (RADAR) зростає, важливо спочатку зрозуміти, що таке RADAR.

DappRadar — це децентралізована платформа додатків, яка відстежує різні ланцюжки та розміщує категорії dApp (децентралізовані додатки). Це одна з найбільш популярних платформ для відстеження dApp. Вона дозволяє користувачам ретельно вивчити екосистему dApp та сортувати децентралізовані додатки за користувачами, обсягом та балансом.

Існує кілька категорій dApp на вибір, серед яких: азартні ігри, ігри, соціальні мережі, DeFi, біржі, ринки, предмети колекціонування та багато інших.

Чому ціна на DappRadar (RADAR) зростає?

Поточне підвищення цін на RADAR пов’язано з майбутнім бізнес-пропозицією магазину DApp.

Ось що говориться в офіційному повідомленні з протоколу:

«DappRadar, світовий магазин децентралізованих додатків, оголосив про плани розширити свій асортимент децентралізованих додатків для B2C, який він пропонує своїм бізнес-партнерам, спираючись на існуючі дані своїх децентралізованих додатків та аналітичний продукт B2B, а також на довготривалі партнерські відносини з провідними брендами в галузі dApp».