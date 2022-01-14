Ціна Uniswap (UNI) консолідується і, можливо, зросте на 20%

Після кількох бурхливих останніх днів спостерігається деяка консолідація ціни Uniswap (UNI). Дійсно, здається, монета готова почати зростати, і найближчим часом вона може здорожчати на 20%. Оскільки настрої на ринку покращуються, спостерігаються стійкі ознаки зростання токену UNI, хоча деякі ризики все ще існують. Розглянемо деякі важливі моменти:

Протягом останніх кількох днів Uniswap (UNI) консолідується навколо своєї щотижневої підтримки на рівні 14 доларів, що свідчить про можливий бичачий прорив.

Також токен зміг компенсувати деякі втрати, про які повідомляли минулого тижня під час спаду на загальному ринку криптовалют.

Очікується, що UNI спробує ще раз подолати позначку в 18 доларів, і, якщо це йому вдасться, він може зрости на 20% у найближчі дні.

Джерело даних: Tradingview.com

Uniswap (UNI): прогноз та аналіз цін

Протягом останніх кількох днів ми бачили, що Uniswap (UNI) відскочив від своєї щотижневої підтримки на рівні 14 доларів. Монета консолідується навколо цієї ціни, і хоча поки що не видно вирішального прориву, ймовірно, він відбудеться протягом найближчих кількох днів.

Дійсно на момент написання цієї статті Uniswap (UNI) перевищив позначку в 16 доларів, хоча і знизився десь на 1% за 24 години. Напевно, під час наступних перегонів монета зросте вище 18 доларів і в результаті може легко сягнути 19 доларів.

Із цієї причини інвестори говорять про можливе зростання принаймні на 20%. Та все ж, щоб почався належний висхідний тренд, UNI має триматися вище тижневої підтримки на рівні 14 доларів.

Чи варто купувати Uniswap (UNI)

Відповідь буде так. Uniswap (UNI) є гідним вашої уваги, і стане гарною ставкою для довгострокових інвесторів. Також UNI може принести непогані прибутки навіть трейдерам, які грають в короткострокові ігри. Ви можете купити цей токен прямо зараз, щоб скористатися хвилею, яка несе його до позначки в 18 доларів.