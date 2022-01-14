Ціна Uniswap (UNI) консолідується і, можливо, зросте на 20%
Після кількох бурхливих останніх днів спостерігається деяка консолідація ціни Uniswap (UNI). Дійсно, здається, монета готова почати зростати, і найближчим часом вона може здорожчати на 20%. Оскільки настрої на ринку покращуються, спостерігаються стійкі ознаки зростання токену UNI, хоча деякі ризики все ще існують. Розглянемо деякі важливі моменти:
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Протягом останніх кількох днів Uniswap (UNI) консолідується навколо своєї щотижневої підтримки на рівні 14 доларів, що свідчить про можливий бичачий прорив.
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Також токен зміг компенсувати деякі втрати, про які повідомляли минулого тижня під час спаду на загальному ринку криптовалют.
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Очікується, що UNI спробує ще раз подолати позначку в 18 доларів, і, якщо це йому вдасться, він може зрости на 20% у найближчі дні.
Джерело даних: Tradingview.com
Uniswap (UNI): прогноз та аналіз цін
Протягом останніх кількох днів ми бачили, що Uniswap (UNI) відскочив від своєї щотижневої підтримки на рівні 14 доларів. Монета консолідується навколо цієї ціни, і хоча поки що не видно вирішального прориву, ймовірно, він відбудеться протягом найближчих кількох днів.
Дійсно на момент написання цієї статті Uniswap (UNI) перевищив позначку в 16 доларів, хоча і знизився десь на 1% за 24 години. Напевно, під час наступних перегонів монета зросте вище 18 доларів і в результаті може легко сягнути 19 доларів.
Із цієї причини інвестори говорять про можливе зростання принаймні на 20%. Та все ж, щоб почався належний висхідний тренд, UNI має триматися вище тижневої підтримки на рівні 14 доларів.
Чи варто купувати Uniswap (UNI)
Відповідь буде так. Uniswap (UNI) є гідним вашої уваги, і стане гарною ставкою для довгострокових інвесторів. Також UNI може принести непогані прибутки навіть трейдерам, які грають в короткострокові ігри. Ви можете купити цей токен прямо зараз, щоб скористатися хвилею, яка несе його до позначки в 18 доларів.