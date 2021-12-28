Оскільки за останні кілька днів настрої на ринку криптовалют значно покращилися, деякі монети змогли осідлати цю позитивну хвилю і зараз демонструють неймовірне зростання. Однією з таких монет є Enjin Coin (ENJ). Фактично, цей токен, що пов’язаний з метавсесвітом, зараз виперджає загальний крипторинок, адже за останні 7 днів він виріс майже на 40%. Але чи буде він продовжувати зростати й далі? Розглянемо деякі важливі моменти:

На момент написання цієї статті Enjin Coin (ENJ) торгувався за ціною 3,23 долара, а у щоденній внутрішньоденній торгівлі він виріс на 6,5% .

Окрім того, монета торгується вище всіх ключових DMA, зокрема 50-, 100- і 200-денних ковзних середніх.

Найближчим часом завдяки покращенню настроїв у криптопросторі, ймовірно, Enjin Coin (ENJ) буде продовжувати цю тенденцію до зростання.

Джерело даних: Tradingview.com

Enjin Coin (ENJ): цінова поведінка та її аналіз

Наразі усі технічні індикатори свідчать, що Enjin Coin (ENJ) демонструє зростання. Перш за все, монета торгується значно вище своїх 50-, 100- і 200-денних ковзних середніх. Ми очікували деякого опору біля позначки в 3 долари, але ENJ зумів подолати цей поріг.

Зараз наступною перешкодою на його шляху буде позначка в 4 долари. Зараз спостерігається незначна консолідація в районі 3,22 долара, але якщо ENJ здійсне прорив у найближчі дні і почне рухатися до 4 доларів, то він миттєво зможе відновити свої максимуми, що були в листопаді. Але значною мірою це залежатиме від настроїв на загальному ринку криптовалют.

Чи варто купувати монету Enjin (ENJ)

Enjin Coin (ENJ) — гідна інвестиція. Дійсно в 2021 році монета принесла інвесторам непогані прибутки. Схоже, що нещодавній стрибок винесе ENJ із грудневого падіння, тому довгостроковим інвесторам саме час придбати цю валюту. Тим не менш, короткострокові трейдери також можуть отримати прибутки, особливо якщо позитивні настрої в криптопросторі будуть продовжуватися і в 2022 році.