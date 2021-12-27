Цього тижня спостерігається зростання Monero (XMR), адже інвестори прагнуть додати його до свого портфелю. Ця монета відома своїми безпечними та приватними транзакціями, і за останні 7 днів вона значно зросла: здорожчала майже на 15%. Ми також помітили зростання обсягів торгів, що свідчить про те, що покупці будуть діяти більш активно. Отож, чи варто придбати Monero (XMR) на 2022 рік? Розглянемо деякі основні моменти:

Цього тижня Monero (XMR) виріс на 15%, що було викликано зростанням бичачої активності.

На момент написання даної статті монета торгувалась на рівні 208,99 долара, а у внутрішньоденній торгівлі впала на 3%, та загалом вона зростала протягом тижня.

Очікується, що монета збереже цю тенденцію до зростання, за консервативними оцінками до кінця 2022 року її ціна складатиме 260 доларів.

Джерело даних: Tradingview.com

Monero (XMR): цінова поведінка та прогнози щодо неї

Як вже зазначалося, це був гарний тиждень для XMR. Монета слідувала за загальним криптовалютним ринком, що зростав, і за сім днів вона здорожчала на 15%. Однак більшість аналітиків погоджуються, що ця валюта має достатній потенціал, щоб в 2022 році сягнути ще більших вершин. За консервативними оцінками, монету оцінюють в 260 доларів, та більшість бичачих аналітиків прогнозують, що в наступному році Monero подолає позначку в 300 доларів.

Більше того, оскільки існує ризик, що в 2022 році регулювати криптовалюти будуть все більше, інвестори, швидше за все, перейдуть на приватні та безпечні валюти, наприклад, XMR. Ми також очікуємо, що настрої на загальному ринку криптовалют покращаться, а це сприятиме подальшому зростанню XMR.

Чи варто купувати Monero (XMR) у 2022 році?

Monero (XMR) має дуже хороший довгостроковий потенціал. У монети дуже позитивні прогнози на 2022 рік, і базові показники також досить непогані. Якщо говорити про довгострокову перспективу, монета дає інвесторам хороший шанс розблокувати вартість. Окрім того, очікується, що в найближчій перспективі XMR збереже свою нещодавню тенденцію до зростання, тому монета чудово підходить і для короткострокового інвестування.