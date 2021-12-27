Цього тижня Monero (XMR) активно зростає. Чи варто його придбати?
Цього тижня спостерігається зростання Monero (XMR), адже інвестори прагнуть додати його до свого портфелю. Ця монета відома своїми безпечними та приватними транзакціями, і за останні 7 днів вона значно зросла: здорожчала майже на 15%. Ми також помітили зростання обсягів торгів, що свідчить про те, що покупці будуть діяти більш активно. Отож, чи варто придбати Monero (XMR) на 2022 рік? Розглянемо деякі основні моменти:
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Цього тижня Monero (XMR) виріс на 15%, що було викликано зростанням бичачої активності.
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На момент написання даної статті монета торгувалась на рівні 208,99 долара, а у внутрішньоденній торгівлі впала на 3%, та загалом вона зростала протягом тижня.
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Очікується, що монета збереже цю тенденцію до зростання, за консервативними оцінками до кінця 2022 року її ціна складатиме 260 доларів.
Джерело даних: Tradingview.com
Monero (XMR): цінова поведінка та прогнози щодо неї
Як вже зазначалося, це був гарний тиждень для XMR. Монета слідувала за загальним криптовалютним ринком, що зростав, і за сім днів вона здорожчала на 15%. Однак більшість аналітиків погоджуються, що ця валюта має достатній потенціал, щоб в 2022 році сягнути ще більших вершин. За консервативними оцінками, монету оцінюють в 260 доларів, та більшість бичачих аналітиків прогнозують, що в наступному році Monero подолає позначку в 300 доларів.
Більше того, оскільки існує ризик, що в 2022 році регулювати криптовалюти будуть все більше, інвестори, швидше за все, перейдуть на приватні та безпечні валюти, наприклад, XMR. Ми також очікуємо, що настрої на загальному ринку криптовалют покращаться, а це сприятиме подальшому зростанню XMR.
Чи варто купувати Monero (XMR) у 2022 році?
Monero (XMR) має дуже хороший довгостроковий потенціал. У монети дуже позитивні прогнози на 2022 рік, і базові показники також досить непогані. Якщо говорити про довгострокову перспективу, монета дає інвесторам хороший шанс розблокувати вартість. Окрім того, очікується, що в найближчій перспективі XMR збереже свою нещодавню тенденцію до зростання, тому монета чудово підходить і для короткострокового інвестування.