NEAR, який є нативним токеном NEAR Protocol, цього тижня має найкращі результати серед криптовалют з топ-20. Монета, що займає в рейтингу 19-е місце, зросла на 7% за останні 7 днів, тобто більше, ніж будь-яка інша монета з топ-20. І сьогодні вже додала 11% до своєї вартості.

Якщо бажаєте дізнатися, що таке NEAR, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще купувати NEAR, ви потрапили в правильне місце.

NEAR Protocol — це блокчейн першого рівня, який створили як платформу хмарних обчислень, що керується спільнотою. Він вирішує такі проблеми, як низька швидкість транзакцій, низька пропускна здатність, слабка взаємодія та інші обмеження, з якими зіштовхуються блокчейни-конкуренти.

NEAR Protocol створив Ерік Траутман, підприємець з досвідом роботи на Волл-стріт та засновник Viking Education.

Його співзасновниками стали Ілля Полосухін, який має більш ніж десятирічний досвід роботи в цій галузі, зокрема три роки в Google, і Олександр Скіданов, програміст, який працював у Microsoft, а потім приєднався до memSQL, де зайняв посаду технічного директора.

NEAR використовує варіант механізму консенсусу proof-of-stake під назвою Doomslug. Doomslug працює на двох раундах консенсусу, коли блок вважається завершеним, як тільки він отримав перший раунд зв'язку.

Це забезпечує майже миттєву завершеність, адже валідатори створюють блоки по черзі, а не конкурують залежно від своєї частки.

NEAR має гарні результати і навіть перевершує очікування. Усі прогнози основних аналітиків не відповідають дійсності. Рекомендуємо почекати, щоб побачити, як далі буде змінюватися його цінова поведінка.

Gov.Capital має оптимістичні прогнози щодо NEAR. Зараз він торгується трохи менше ніж за 18 доларів. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що через рік він буде продаватися за 45,5 долара – це більш ніж вдвічі перевищує поточну ціну. Вони передбачають, що за 5 років ціна NEAR буде становити 326,42 долара.

