Цей тиждень розпочався для NEAR Protocol (NEAR) дуже успішно. Здається, монета займає стабільні позиції, що сприяє зростанню її ціни. На момент написання даного матеріалу у внутрішньоденній торгівлі валюта сьогодні виросла майже на 16%. Аналітики передбачають, що така тенденція до зростання утримуватиметься до початку 2022 року. Розглянемо деякі важливі моменти:

Бичачий тренд, який розпочався на початку цього тижня, завершився максимальними 16% у внутрішньоденній торгівлі.

NEAR легко подолав свою стелю в 11,83 долара і зараз прямує до позначки 17,5.

Показники RSI виглядають позитивно, при цьому NEAR також торгується значно вище 25- та 50-денних простих ковзних середніх.

Джерело даних: Tradingview.com

NEAR Protocol (NEAR): цінова поведінка та прогноз

Загалом це був гарний тиждень для NEAR Protocol (NEAR). В понеділок монета почала зростати і, схоже, зберігає висхідний тренд дотепер. Під час публікації даного матеріалу NEAR торгувався за 15,62 долара, тобто за 24 години він виріс майже на 16% .

Багато аналітиків спостерігали, чи зможе монета пробити стелю в 11,83 долара. Їй вдалося це зробити досить легко, і тепер у внутрішньоденний торгівлі вона прямує до позначки 17,50 долара.

Якщо бичачий тренд, який спостерігається на цьому тижні, протримається ще, то, ймовірно, монета здолає цей поріг. І після такого серйозного прориву NEAR може встановити нові рекорди. Однак існує кілька перешкод, зокрема на початку 2022 року можлива нестабільність криптовалют на всіх ринках.

Чи варто купувати NEAR Protocol (NEAR)

Справедливості заради слід сказати, що NEAR Protocol (NEAR) користується широкою популярністю серед інвесторів, і на це є поважні причини. У нього гарна фундаментальна вартість, і в довгостроковій перспективі ціна на NEAR зросте. Та недавній бичачий тренд дає навіть короткостроковим трейдерам непоганий шанс заробити на NEAR і скористатися цим висхідним трендом.