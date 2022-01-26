TVL у Fantom (FTM) перевищив 12 мільярдів доларів

Схоже, Fantom (FTM) розминає свої м’язи, щоб зробити серйозний ривок. Цей блокчейн називають найбільшим прямим конкурентом Ethereum, і, виходячи з останніх подій, здається, він дійсно ним стане. Незважаючи на те, що сьогодні проєкт просів через загальні проблеми у криптопросторі, та на нього варто зробити ставку на майбутнє. Розглянемо деякі важливі моменти:

Загальна заблокована вартість (TVL) у Fantom (FTM) перевищила 12 мільярдів доларів, завдяки чому цей проєкт є одним із найцінніших DeFi.

Нещодавнє зростання означає, що загальна заблокована вартість у FTM наразі вища, ніж у Solana та Avalanche.

Слідуючи цій тенденції, Fantom (FTM), схоже, стане конкурентом безпосередньо Ethereum найближчим часом.

Джерело даних: Tradingview.com

Fantom (FTM) – Що буде далі?

На загальному ринку криптовалют продовжує панувати ведмежий тренд. Більшість монет впали, і FTM не став винятком. На момент написання цієї статті він торгувався на рівні 1,97 долара, і у внутрішньоденній торгівлі знизився майже на 11%.

Що ще більш важливо, загальна заблокована вартість токена FTM перевищила 12 мільярдів доларів. Тобто з точки зору TVL він став більшим, ніж Solana і Avalanche. Невдовзі після оголошення цієї новини FTM виріс на 17%, хоча настрої на загальному крипторинку вплинули на його ціну, і вона впала за останні 24 години. Та незважаючи на все, це гарний знак того, що Fantom росте і росте швидко.

Чи варто купувати Fantom (FTM)?

Так. З огляду на те, що протягом останніх кількох місяців токен FTM зростав, варто мати цей актив у своєму портфелі. І завдяки тому, що наразі токен просів, з'явилась рідкісна можливість придбати його зі знижкою. Це буде довгострокова гра для тих, хто шукає альтернативи Ethereum.