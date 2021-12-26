Цього тижня Джек Дорсі заявив, що венчурні компанії просувають «помилкову» ідею децентралізації Web3

Нижче викладемо підсумок цієї та інших головних подій, які ви, можливо, пропустили під час святкового періоду

Генеральний директор Block Джек Дорсі висловив свою думку стосовно протистояння біткоїну та долара

Джек Дорсі, колишній генеральний директор Twitter і нинішній директор Block (раніше Square), висловився стосовно протистояння біткоїну та долара. У вівторок, відповідаючи на твіт американської реперки Cardi B про те, чи зможе біткоїн замінити долар, цей прихильник біткоїну дав ствердну відповідь. Його відповідь схвилювала криптоспільноту, вона розділилася, і обидві сторони почали викладати свої аргументи.

Позиція Дорсі не стала сюрпризом, адже він часто заявлявав про своє захоплення біткоїном. Раніше він зазначав, що біткоїн — це найважливіше, над чим йому варто працювати у своєму житті. Минулого місяця співзасновник Twitter залишив посаду генерального директора гіганта соціальних мереж і тепер зосередить свою увагу на Block, компанії, що займається цифровими платежами і фінансовими сервісами.

Через той твіт біткоїн дещо підскочив на ринках. Останніми тижнями найбільша у світі криптовалюта мала тенденцію до зниження, це було викликано поширенням штаму Omicron. Цього тижня також стало зрозуміло, що Дорсі не є прихильником Web3, а точніше він не підтримує контроль з боку венчурних компаній над цією технологією.

У вівторок цей прихильник біткоїну опублікував у Твіттері, що Web3 є ніщо інше, як централізований орган. Суперечка з венчурними компаніями щодо загальної ідеї Web3 набирала обертів, навіть Ілон Маск приєднався і запитав, чи хтось взагалі бачив Web3. Дорсі відповів : «Він знаходиться десь між a та z». Можливо, він мав на увазі, що Web3 контролюється венчурною компанією a16z.

Visa завершила купівлю компанії Currencycloud, яка займається розробкою міжнародних платіжних сервісів

У понеділок Visa підтвердила, що завершила купівлю компанії Currencycloud, що займається сервісами для міжнародних платежів. У липні підписали угоду на суму 700 мільйонів фунтів стерлінгів, і, за словами Visa, це було частиною її стратегії побудувати «мережу мереж». Також оголосили, що головний офіс Currencycloud залишається в Лондоні.

Currencycloud, що займається форекс-сервісами для банків та фінтех-компаній, разом з Visa тепер можуть забезпечити кращий контроль, гнучкість і прозорість своїм партнерам і клієнтам. Також Visa докладає зусиль, щоб покращити користувацький досвід клієнтів і зменшити складність транскордонних переказу коштів для B2B.

Ця домовленість стала частиною угоди про стратегічне партнерство, яку ці дві компанії підписали в 2019 році, і яка стала фундаментом для подальшої співпраці. План полягав у тому, щоб посилити інноваційний підхід у сфері транснаціональних платежів та надати клієнтам Visa інноваційні платіжні рішення під час подорожей, що допоможе покращити прозорість та контроль над їхніми грошима, коли люди подорожують різними регіонами.

Currencycloud використовує інтерфейси прикладного програмування (API), щоб надавати сервіси обміну валют постачальникам фінансових послуг. Також ця компанія надає такі послуги: керування віртуальним рахунком, миттєве сповіщення про валютні операції, керування кількома валютами. Ця платформа для корпоративних платежів обслуговує близько 500 клієнтів у технологічному та банківському секторах у понад 180 країнах.

У сенаті Парагваю розглядають пропозицію щодо регулювання криптовалют

У минулий четвер в сенаті Парагваю законопроєкт, спрямований врегулювати майнінг і торгівлю криптовалютами, отримав більшість голосів (29 голосів «за» і 8 «проти»). Депутат нижньої палати Карлітос Рехала подав цей законопроєкт ще в середині липня. Член парламенту Рехала заручився підтримкою сенатора Фернандо Сілви Фачетті, який відстоював цей законопроєкту у верхній палаті.

Головним аргументом на підтримку запропонованого законопроєкту є велика кількість електроенергії, яку виробляє ця латиноамериканська країна. Парагвай виробляє величезну кількість гідроелектроенергії, десь в п’ять разів більше, ніж фактично використовує, причому більша частина надлишків марнується.

Якщо криптовалютний сектор врегулюють і дозволять майнерам з усього світу створювати ферми для майнінгу поблизу електростанцій, то це дасть змогу заробляти на надлишковій енергії, яка в іншому випадку була б невикористана. Цей законопроєкт має на меті чітко врегулювати криптовалютний сектор. Якщо його приймуть, то майнінг криптовалют стане легальним, а видобуток віртуальних активів визнають як «цифрову та інноваційну промисловість».

Компаніям, які захочуть побудувати криптоферми, потрібно буде отримати дозвіл на промислове використання електроенергії, перш ніж подавати заявку на отримання ліцензії. Це велика перемога для тих, хто підтримує криптовалюту, але ця подорож ще не закінчилась. Наступного року Палата депутатів (нижня палата) будуть обговорювати цей законопроєкт і голосувати, після чого президент зможе підписати його.

Crypto.com купує рекламне місце на Суперкубку 2022

Crypto.com не збавляє своїх обертів, бо прагне протягом наступних трьох-п’яти років стати одним із лідерів серед споживчих брендів у США. У середу в газеті The Wall Street Journal повідомили, що останнім великим фінансовим кроком цієї сінгапурської криптовалютної біржі цьогоріч стала купівля рекламного місця на найбільшій спортивній події для американського телебачення – на Суперкубку.

Під час цієї популярної спортивної гри будуть транслювати 30-секундну рекламу біржі, за яку, як повідомляється, вона заплатила солідну суму в 6,5 мільйонів доларів. Суперкубок має відбутися в лютому 2022 року і, як відомо, цю спортивну гру дивиться величезна кількість телеглядачів. Цьогорічну версію подивилися 96,4 мільйона глядачів, що становить близько третини населення США. За словами досвідчених рекламщиків, така реклама може бути варта тих грошей, бо окупиться з лишком.

Crypto.com цього року активно працює і підписав кілька важливих партнерських угод. Більше того, цього тижня у вівторок біржа оголосила про угоду з футбольним клубом Angel City на 4 роки, за якою вона стане офіційним криптовалютним та NFT-партнером команди. Завдяки цій угоді Crypto.com став засновником, спонсором, а також партнером нової команди. Біржа планує скористатися цією можливістю, щоб донести до широкого загалу інформацію про криптовалюту, блокчейн і Web3. Не так давно біржа уклала угоду на суму 700 мільйонів доларів терміном на 20 років, щоб мати право перейменувати стадіон, який раніше називався Staples Center Stadium .

Колишньому президенту США Дональду Трампу потрібен лише долар, а не криптовалюта

У понеділок колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дав інтерв'ю ведучій Fox News Марії Бартіромо під час її програми «Ранки з Марією». Екс-глава держави попередив про небезпеку криптовалют, хоча зайняв більш м’яку позицію щодо NFT-проєкту, який запланувала Меланія Трамп.

В інтерв’ю, опублікованому у вівторок, колишній президент розповів, чому він надає перевагу долару, і сказав, що насправді він ніколи не був прихильником криптовалют. Трамп заявив Бартіромо, що криптовалюти – дуже небезпечна річ, яка одного дня може луснути гучніше, ніж бульбашка доткомів на початку століття.

Він посилався на попередні агресивні коментарі, які він робив ще в червні стосовно цифрових активів, наприклад, коли зауважив, що криптовалюта здається йому шахрайством і потребує жорсткого врегулювання. Проте Трамп сказав, що колишня перша леді Меланія чудово впорається зі своїм NFT-проєктом, який вона планує запустити.

Минулого тижня у четвер Меланія оголосила про створення власної NFT-компанії, і зазначені NFT можна придбати за 1 Solana, що на даний момент коштує близько 180 доларів. NFT будуть випускатися через регулярні проміжки часу, а частина прибутків піде на благодійність. Президент Національного комітету реагування на благодійність Аарон Дорфман прокоментував, що відсутність ясності щодо того, яка сума піде на благодійність, є «великим червоним прапором».