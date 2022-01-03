Helium (HNT) — це децентралізована мережа на основі блокчейну для пристроїв Інтернету речей (IoT), яку запустили в липні 2019 року. Сьогодні вона зросла десь на 5%. Якщо бажаєте дізнатися, що таке Helium, чи варто його купувати, а також де сьогодні найкраще придбати HNT, читайте далі. Ця коротка, але дуже інформативна стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати HNT

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Що таке HNT?

Мережа Helium дозволяє малопотужним бездротовим пристроям спілкуватися один з одним і передавати дані через мережу вузлів. Вузли бувають у формі так званих точок доступу Hotspots, що є поєднанням бездротового шлюзу та пристрою для майнінгу блокчейну. Користувачі, які керують вузлами, таким чином займаються видобутком, а також заробляють винагороди, які їм надають у HNT, що є нативним токеном криптовалюти Helium.

Метою Helium є підготувати зв'язок IoT до майбутнього, тому він виявляє недоліки в поточній інфраструктурі Інтернету речей з моменту її створення в 2013 році.

Helium займається покращенням комунікаційних можливостей пристроїв бездротового Інтернету речей (IoT). У 2013 році інфраструктура Інтернету речей була ще в зародковому стані, але розробники хотіли додати туди ще децентралізацію, тому в офіційній літературі називали її «Народною мережею».

Helium приваблюватиме власників пристроїв і тих, хто цікавиться простором Інтернету речей, а завдяки фінансових стимулам матиме можливість залучити більш широкий загал.

Ця мережа працює на основі proof-of-coverage, нового алгоритму консенсусу на базі BFT-протоколу HoneyBadger, який дозволяє вузлам мережі досягати консенсусу, коли якість з’єднання різко змінюється.

Чи варто купувати HNT сьогодні?

Зробити точний прогноз ціни на криптовалюту, в тому числі і на Helium, надзвичайно важко, а краще сказати неможливо. Прочитайте щонайменше п’ять прогнозів від відомих експертів галузі, щоб прийняти зважене рішення. Інвестуйте в цю нестабільну валюту рівно стільки, скільки вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни HNT

Більшість аналітиків оптимістично дивляться на Helium. На основі аналізу минулих цінових показників Wallet Investor передбачив, що HNT сягне 68 доларів цього року, хоча зараз торгується за 40 доларів. Експерти цього ресурсу прогнозують, що в 2027 році ця монета буде коштувати 215 доларів. Аналітики Digital Coin Price також прогнозують валюті бичачий тренд і очікують, що цього року монета сягне позначки в 60 доларів. Вони передбачають, що HNT зросте до 70 доларів до 2025 року і до 155 доларів у 2028 році.

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