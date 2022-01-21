У 2022 році з’явився новий мем-токен на собачу тематику – Baby DogeCoin (BabyDoge) . Наразі ця мем-монета набирає обертів та здобуває прихильників-інвесторів, які бачать, що вона сягає тих же висот, що й інші мем-монети, як-от Shiba Inu та Dogecoin. Та чи варто купувати цей токен? Давайте розглянемо декілька важливих моментів:

На момент написання цієї статті у Baby DogeCoin (BabyDoge) фактично стало понад 1,3 мільйона власників.

Окрім того, ринкова капіталізація монети становила приблизно 1,6 мільярда доларів, і зараз монета торгується за 0,0000000006015 долара.

Також Baby Dodge зріс приблизно на 10% за останні 24 години, що вказує на підвищену бичачу активність.

Джерело даних: Coinmarketcap.com

Baby DogeCoin (BabyDoge): цінова поведінка та її аналіз

Невдовзі після свого запуску Baby DogeCoin (BabyDoge) здобув багато шанувальників. Зараз налічується близько 1,3 мільйона власників цієї монети, і кити також долучилися до цього проєкту. Також токен значиться у списках провідних бірж, зокрема CoinEx тощо.

Завдяки цьому монета рухається вгору і за останні 24 години здорожчала майже на 10%. Також помітно, що в соціальних мережах збільшився ажіотаж довкола Baby DogeCoin (BabyDoge). Насправді, цей токен є однією з популярних тем у Twitter, а його офіційна сторінка вже має понад 800 000 підписників. На момент написання цієї статті Baby DogeCoin (BabyDoge) торгувався за 0,0000000006015 долара.

Чи варто купувати Baby Doge?

Більшість людей, які інвестували в BabyDoge, сподіваються, що цей токен стане конкурентом інших мем-монет, наприклад, Shiba Inu, Dogecoin тощо. Цілком ймовірно, що це станеться, і токен зможе принести вам величезні прибутки. Дійсно ринкова капіталізація BabyDoge досить швидко зросла від нуля до 1,6 мільярда доларів.

Проте зверніть увагу, що мем-монети не мають серйозних фундаментальних основ. Це просто спекулятивні активи, і тому вони дуже ризиковані. Не варто інвестувати в цей токен всі свої заощадження.