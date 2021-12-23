Фан-токени набули популярності завдяки залученню клубів з п’яти основних європейських ліг

Британські контролюючі органи визнали клуб «Арсенал», який входить до англійської Прем'єр-ліги, винним в порушенні правил, оскільки він просував рекламу фан-токенів. У середу Управління стандартів реклами (ASA) зобов'язало англійський клуб припинити показ «безвідповідальної» реклами, адже клуб не спромігся показати ризики, що пов’язані з криптовалютами.

"Реклама не повинна знову з'являтися в тій формі, яку оскаржили," – постановили в ASA.

Управління спеціально процитувало два оголошення, де рекламується фан-токен $AFC. Одне опубліковано на вебсайті клубу 6 серпня, а друге, від 12 серпня, – в офіційному акаунті Facebook.

ASA: «Арсенал» не зміг надати всю необхідну фінансову інформацію

Хоча контролючі органи у сфері реклами і визнали, що реклама, яка була розміщена, не подавала фан-токени як інвестиції чи інструмент отримання фінансового прибутку, та все ж вони зазначили, що футбольний клуб не зміг детально розповісти про можливість сплати податку на приріст капіталу (CGT), який необхідно сплачувати з будь-яких прибутків, отриманих від інвестування в криптотокени.

«Отож, оскільки в рекламі дуже спрощено зображали інвестиції в криптоактиви, а також скористалися недосвідченістю або довірою людей і не пояснили, що з прибутку від інвестицій потрібно сплатити CGT, ми дійшли висновку, що реклама була безвідповідальною та порушила правила».

Окрім того, управління розкритикувало нездатність «Арсеналу» чітко вказати ризики торгівлі активами та пояснити, що у Великій Британії ці активи не регулюються. Незважаючи на те, що у першій рекламі дійсно містився текст, де потенційних споживачів інформували про те, що фан-токени можуть легко втратити вартість, а це призведе до втрати частини або всіх інвестицій, та це попередження знаходилось внизу оголошення. Таким чином, був ризик, що люди не побачать застереження в рекламі.

Відповідь клубу

У відповідь на це прес-секретар клубу заявив , що вони з максимальною серйозністю ставляться до того, що рекламують своїм вболівальникам. У клубі пояснили, що вони попереджали про фінансові ризики, а також були впевені в тій інформації, яку надавали вболівальникам. Також зазначили, що клуб буде домагатися незалежного перегляду рішення, щоб краще зрозуміти позицію управління.

Фан-токени набули широкої популярності, особливо на європейській футбольній арені. Клуби-гіганти, серед яких італійський важковаговик Інтер Мілан, лідер французької Ліги 1 ПСЖ та іспанська Барселона, нещодавно почали використовувати такі фан-токени. У клубах стверджують, що токени дають можливість спілкуватися з вболівальниками. За допомогою токенів вболівальники можуть приймати деякі рішення, як-от які пісні будуть лунати на стадіонах, чи як буде прикрашено роздягальні.

Якщо говорити більш конкретно, передовиком у просуванні в маси цих токенів став Socios. «Арсенал» об’єднався разом з Socios, щоб запустити токен $AFC, який уболівальники могли придбати в додатку Socio.com. Такі транзакції проводилися за допомогою криптовалюти Chillz.