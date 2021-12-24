Після того, як Sandbox (платформа ігрової екосистеми NFT) залучила 93 мільйони доларів у рамках інвестиційного раунду, 3 листопада ціна токена Sandbox (SAND) сягнула свого історичного максимуму в 3,45 долара. Потім вона піднялася ще на 150% і десь місяць тому досягла свого піку в 8,51 долара. Зараз токен торгується за $6,26. Якщо бажаєте дізнатися, що таке SAND, чи варто в нього інвестувати та де зараз можна придбати SAND, скористайтеся наведеною нижче інформацією, яку ми підготували для вас.

Де зараз можна придбати Sandbox

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Що таке Sandbox?

Sandbox — це віртуальна ігрова екосистема, що базується на Ethereum та Unity Software. Відповідно до її моделі «грай, щоб заробити», гравці можуть створювати, володіти та монетизувати свій ігровий досвід за допомогою SAND. Платформа пропонує маркетплейс NFT, де творці можуть торгувати своїми активами, а також Voxedit, інструмент створення активів для виробництва невзаємозамінних токенів (NFT), які можна використовувати в грі. Sandbox Game Maker дозволяє будь-кому створювати, монетизувати 3D-ігри, а також ділитися ними на платформі. Власники токенів можуть за допомогою DAO голосувати та приймати важливі рішення щодо цієї екосистеми.

Компанія Pixowl запустила Sandbox десять років тому. Підприємці Артур Мадрид і Себастьєн Борже заснували Pixowl, а потім у 2018 році відомий гонконгський венчурний фонд Animoca Brands придбав цю компанію.

Чи варто сьогодні купувати Sandbox?

SAND може стати вигідною інвестицією, якщо вибрати правильний час для його купівлі. З недовірою ставтеся до всіх цінових прогнозів або рекомендацій купувати чи не купувати.

Прогноз ціни на Sandbox

Digital Coin прогнозує, що наступного року середня ціна токена дорівнюватиме 7,89 долара, а в 2025 році — 9,42 долара. До 2028 року вона сягне позначки в 21 долар.

За оцінками Price Prediction, в 2022 році вартість SAND в середньому складатиме 7,3 долара, потім в 2025 році виросте втричі до 22,17 долара і до 2030 року підвищиться до 145 доларів.

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