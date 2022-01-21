В чому причина поточного зростання токену Terra (LUNA)

Terra (LUNA) – це блокчейн-протокол, який використовує стейблкоіни, які прив’язані до фіатних грошей, щоб впливати на ціну стабільних глобальних платіжних систем. Токен зріс на 4,78% за останні 24 години.

На даний момент за розміром LUNA посідає 4-у сходинку серед стейблкоінів на ринку.

Зараз цей токен торгується на рівні 82,69 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 1,6 мільйона доларів.

Чому виник бичачий імпульс

Поточна бичача траєкторія Terra (LUNA) пов’язана з останніми новинами про відкриття LUNA Foundation Guard (LFG), основною метою якої є збереження та підтримка технології з відкритим кодом.

LUNA Foundation Guard отримала стартовий подарунок у розмірі 50 мільйонів токенів LUNA від Terraform LabsA.

Співзасновник і генеральний директор Terraform Lab До Квон повідомив:

«Головним завданням LFG буде постійно підтримувати орієнтовну стабільність стейблкойнів Terra, а також займатися розвитком цієї екосистеми за підтримки найкращих будівельників Terra. Завдяки цьому LFG прокладе новий шлях, щоб забезпечити зростання та стійкість децентралізованих грошей. Децентралізована економіка потребує децентралізованих грошей, і LFG надає ще один спосіб поєднати ресурси заради досягнення цієї мети».

LFG буде займатися виділенням коштів на розвиток екосистеми Terra, а також захистом стабільності UST в умовах нестабільного ринку та створенням резервів.

Реклама економіки Terra

Щоб рекламувати та посилювати економіку Terra, LFG буде фінансувати Defi-проєкти, які широко використовують стейблкоіни на базі алгоритму Terra, адже вони стануть першопроходцями в галузі нових децентралізованих фінансових рішень.

Також LFG зосередиться на стійкості та орієнтовній стабільності стейблкоіну Terra USD (UST) і буде робити це під керівництвом міжнародної ради, яка додасть новий механізм в екосистему Terra.

Щодо цієї розробки, засновник Chromos Ніколас Платіас заявив:

«LFG прагне змінити те, як криптогалузь розглядає алгоритмічні стейблкоіни та їхню довгострокову стійкість. LFG пропонує ще один важіль, який допомагає закрити попит на стейблкоіни Terra, створити потужну економіку, використовуючи їх в додатках Web 3, а також забезпечити більш надійний захист під час коливань ринку».

Terra LUNA невтомно пробивається до першої десятки лідерів криптовалют і, за даними Coinmarketcap, наразі займає 9-у позицію.