Хоча зараз MultiFarmCapital коштує якісь долі цента, та він має великі перспективи. Нативний токен експериментального протоколу фермерського господарства та розподілу прибутку сьогодні має найкращі результати. Читайте далі, щоб дізнатися, що це таке, та де сьогодні найкраще придбати MultiFarmCapital.

Оскільки MFC є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати MFC за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити MFC прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть MFC.

Multi-Farm Capital — це експериментальний протокол фермерського господарства та розподілу прибутку, який розробили та запустили на блокчейні Ethereum. Комісії за транзакції з торгівлі збирають в скарбницю, а потім використовують, щоб заробити прибутки на інших блокчейнах. Це зробили для того, щоб зменшити плату за газ. Потім прибутки використовують, щоб викупити $MFC і цим підвищити його цінність. На додаток до цього, власники токенів отримують відсоток від комісії за транзакцію в токенах $MFC.

На CoinMarketCap MFC додали менше трьох місяців тому. Очікується, що його ціна та ринкова капіталізація будуть дуже нестабільними, і трейдерам слід бути дуже обережними, якщо вони вирішать інвестувати в MFC. Цілком можливо, що ця монета різко подорожчає, але так само ймовірно, що вона впаде.

Токен залишився поза радаром більшості основних аналітиків. Ті прогнози, які існують, занадто песимістичні. Наприклад, Price Prediction прогнозує, що до кінця цього року середня ціна MFC може знизитися до 0,00000006 долара. Зараз він торгується за 0,000001 долара. Digital Coin Price прогнозує падіння до 0,00000019 долара до кінця цього року.

Website update 🚀

Graphics are implemented in front- and backend.

Finishing up integration of all wallets and farms now.

Marketing update 🚀

We are working with a professional marketing firm, the campaign is starting soon. Strategy of the campaign will be revealed tomorrow 👀 pic.twitter.com/0ZHVdyPk4Y

— MultiFarmCapital (@MultiFarmCap_) December 6, 2021