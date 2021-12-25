Цього тижня ринок криптовалют зміцнювався після спаду у грудні. VeChain (VET) слідує за такими основними монетами, як Bitcoin та Ethereum, і говорить про свої прибутки. Фактично, з початку тижня VeChain (VET) зріс майже на 25%. Сьогодні у внутрішньоденній торгівлі монета подорожчала майже на 5%. Але чи може цей висхідний тренд утриматися? Розглянемо деякі ключові моменти:

Протягом останніх 7 днів VeChain (VET) був одним із найбільш ефективних альткоїнів і зріс майже на 25%.

Незважаючи на це, ціна на монету все ще на 50% нижче порівняно з максимумом у листопаді і на 65% нижче від річних максимумів.

Індекс відносної міцності (RSI) показує, що бичачий імпульс набирає обертів, хоча купівельна активність не така інтенсивна.

Джерело даних: Tradingview.com

VeChain (VET): цінова поведінка та її прогноз

Схоже, нещодавній тижневий приріст повернув VeChain (VET) назад бичачий тренд, хоча більшу частину цього місяця ця валюта була у мінусі. Прямо зараз монета виросла за межі свого 50-денного простого ковзного середнього. Також очікуємо побачити дуже позитивний індекс відносної міцності (RSI) і що найближчим часом почнеться бичачий тренд.

VeChain (VET) все ще має перевищити $0,0963, щоб побачити будь-який прорив. На момент написання статті монета була трохи нижче цього опору з ціною $0,09174. Важливо також зазначити, що VeChain (VET) все ще на 65% нижчий від своїх рекордних максимумів цього року. Дуже малоймовірно, що монета знову перевірить ці цифри в 2021 році.

Чи варто купувати VeChain (VET)

У свій час ринкова капіталізація VeChain (VET) досягла майже 16 мільярдів доларів, що свідчить про те, що він викликав велику довіру з боку інвесторів. З того часу монета втратила майже 10 мільярдів доларів ринкової капіталізації, але незважаючи на це, довгострокові основи VET все ще непогані. Якщо бажаєте просто купити і утримувати валюту, варто звернути увагу на цей актив.