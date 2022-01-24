Сьогодні ціна Velo в реальному часі становить 0,075 долара, а денний обсяг торгів складає трохи менше 31 мільйона доларів. Velo зріс на 70,70% за останні 24 години. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Velo, ця стаття саме для вас.

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Що таке Velo?

Компанія Velo Labs будує унікальну об’єднану мережу обміну кредитами. Ця мережа працює на основі Velo Protocol, який є фінансовим протоколом блокчейну, що за допомогою системи смарт-контрактів дозволяє видавати бізнесам цифрові кредити та передавати активи без жодних кордонів.

Основна місія цього проєкту полягає в тому, щоб дозволити партнерам безпечно та надійно передавати цінності один одному прозорим способом та вчасно.

Щоб запезпечити таку функцію, Velo Protocol дозволяє своїм партнерам давати цифрові кредити через рівень смарт-контрактів, використовуючи протокол Stellar Consensus Protocol для обробки та розрахунку транзакцій.

Всередині своєї екосистеми протокол Velo, спираючись на свою основну функцію, дозволяє бізнесам використовувати її кількома способами: видавати забезпечені заставою цифрові кредити, що відповідають будь-якій фіатній валюті, яку можна використати для простої передачі вартості.

Чи варто купувати Velo сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти дуже важко. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення стосовно ваших фінансів. Вкладайте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни на Velo

За даними Wallet Investor, VELO може бути поганим, ризикованим варіантом для 1-річних інвестицій. Оскільки в майбутньому його ціна не збільшиться, ваші нинішні інвестиції просто знеціняться.

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