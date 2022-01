Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін поділився деякими зі своїх найбільш видатних пророкувань в просторі криптовалют за останнє десятиліття, а також зізнався в одній гілці в Twitter, що деякі з його прогнозів були абсолютно неправильними.

Він також обдумав отримані уроки і пояснив, якої позиції він тримається сьогодні у таких питаннях, як регулювання біткоїну, стейблкоіни, дорожня карта для proof-of-stake від Ethereum та Bitcoin Cash.

Один із перших коментарів Бутеріна щодо регулювання криптовалют датується липнем 2013 року, тоді співзасновник Ethereum говорив про підвищену увагу регуляторів до біткоїну та про наслідки, які це матиме для криптовалюти-піонера.

Та хоча він відчував, що біткоїн зможе вистояти проти державного втручання, та йому здавалося, що значно посилиться регулювання біткоїн-сервісів, наприклад, бірж.

«Біткоїн чинить опір уряду не тому, що є чітке розуміння, до якої «юридичної категорії» він відноситься, а тому що він технологічно захищений від цензури», — підсумував він свої думки в ті перші дні.

Стосовно того, що він думає сьогодні, Бутерін поділився, що, на його думку, децентралізація добре підходить для біткоїну, і завдяки їй біткоїн може вижити навіть у найбільш суворому регуляторному середовищі. Однак він все ще вважає, що флагманській криптовалюті не достатньо просто бути стійкою до цензури, щоб процвітати.

«Звісно, децентралізація біткоїну дозволила б йому «вижити» в суперворожому регуляторному кліматі, але він не міг би «процвітати», — зазначив він.

За його словами, щоб стратегія опору цензурі була успішною, мережа повинна мати як «технологічну стійкість, так і суспільну легітимність». Без цього, на його думку, шанси на процвітання обмежені.

Що стосується цього, співзасновник Ethereum сказав, що його прогнози щодо того, коли відбудеться перехід від протоколу proof of work до proof of stake, були смішними.

3. My projections from 2015 of when we will get PoS and sharding. Honestly, these were very wrong and worth laughing at; I'll share a screenshot of one of my presentations from 2015 so everyone can laugh more easily. pic.twitter.com/6tbsmajJyu

— vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2022