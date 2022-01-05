Сьогодні ціна WOO Network в реальному часі становить 1,19 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 136,5 мільйона доларів. Нативний токен WOO зріс майже на 10% за останні 24 години. Із цієї статті ви дізнаєтеся, що таке WOO, чи варто його купувати, а також де зараз найкраще придбати цю монету.

Де зараз найкраще купувати WOO

Оскільки WOO є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати WOO за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити WOO прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на WOO

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть WOO.

Що таке WOO?

WOO Network — мережа великих обсягів ліквідності, яка з'єднує трейдерів, біржі, установи та DeFi-платформи, а також надає людям доступ до найкращої у своєму класі ліквідності, та щоб ті могли торгувати з низькими або нульовими витратами. Токен WOO використовують в мережевих продуктах CeFi та DeFi для стейкінгу і знижених комісій.

WOO X — це торгова платформа з нульовими комісіями, що забезпечує професійним та інституційним трейдерам найкращу у своєму класі ліквідність та дає можливість здійснювати торги. Вона містить модулі робочого простору, які можна повністю налаштувати під себе. Wootrade є точкою доступу для інституційних клієнтів, наприклад, щоб біржі могли отримати доступ до ліквідності WOO Network та оновити свої книги замовлень так глибоко, що недоступно навіть провідним біржам, а також зменшити розподіл ставки/запиту. Пули WooFi знаходяться в окремих протоколах і додатках DeFi, щоб користувачі могли отримати покращену ліквідність в мережі і проводити торги. Щоб досягти цього, пули ліквідності в мережі поєднують з різними інструментами поза ланцюгом, наприклад, оракули ціноутворення, кількісна торгівля та стратегії хеджування.

Чи варто сьогодні придбати WOO?

Сприймайте будь-які цінові прогнози просто як думку аналітика ринку. Оскільки дуже важко зробити точний прогноз, перш ніж робити інвестиції, поспостерігайте якийсь час за ціною Celo.

Прогноз ціни WOO

Gov Capital прогнозує, що за рік WOO буде коштувати 4,22 долара, а через п'ять років — 37 доларів. Wallet Investor також оптимістично налаштований щодо WOO, і відповідно до їхньої системи прогнозів ця монета є чудовою однорічною інвестицією. Аналітики цього ресурсу передбачають, що у 2027 році її ціна становитиме 5,32 долара. 5-річні інвестиції принесуть прибуток у розмірі приблизно 344. Тобто, якщо сьогодні ви інвестуєте в WOO 100 доларів, то у 2027 році, можливо, отримаєте 444 доларів.

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