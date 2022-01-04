Які криптовалюти найкраще підходять для свінг-торгівлі?

Свінг-торгівля (або торгівля гойдалками) – короткострокова торгова стратегія, метою якої є скористатися короткостроковими коливаннями цін на актив. Свінг-торгівля – це не денна торгівля, адже свінг-трейдери можуть утримувати актив довше. У більшості випадків трейдер відкриває позицію, якщо ціна криптоактиву змінюється на певний відсоток. Криптовалюти, що підходять для свінг-торгівлі, повинні мати наступні характеристики:

У криптовалюти має бути великий обсяг торгів, щоб забезпечити достатню ліквідність на ринку для виконання замовлень.

Також потрібен актив, який схильний до різких коливань, щоб було більше можливостей вступити в торгівлю.

Криптоактиви для свінг-торгівлі також мають бути мейнстримом, і щоб їх висвітлювали у пресі щодня.

Отож, якщо ви бажаєте торгувати криптовалютами, на ринку доступно багато варіантів, які підходять для цього. Та нижче розглянемо два з них, які підійдуть вам просто ідеально.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) — це мем-монета, якою торгують на багатьох біржах протягом останніх кількох років. В основному, це спекулятивний актив, що зміг увійти до 15 найкращих криптоактивів за ринковою капіталізацією.

Джерело даних: Tradingview.com

У пресі багато пишуть про Dogecoin, тому, якщо з токеном щось станеться, ви швидко дізнаєтеся про це. Крім того, він схильний до різких коливань ціни, а це просто ідеально для свінг-торгівлі.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) коливається не так дуже, як Dogecoin, та все одно це досить нестабільний актив, особливо якщо ви збираєтеся тримати його місяць або й більше.

До того ж, Ethereum посідає друге місце серед криптовалют за ринковою капіталізацією, тому його широко висвітлюють в пресі. Єдиним недоліком Ethereum є те, що торгувати ним дорого, але, незважаючи на це, він надає гарні можливості для реалізації стратегії торгівлі гойдалками.