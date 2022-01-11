Які криптовалюти найкраще придбати під час січневого падіння
Для криптоінвесторів 2022 рік почався не дуже добре. Схоже, на крипторинку продовжується тенденція до спаду, про яку ми говоримо наприкінці 2021 року, і немає жодних ознак, що у найближчі дні ситуація покращиться. Ймовірно, спад, який ми спостерігали на початку цього року, триватиме більшу частину січня. Та чи варто скористатися цим падінням і придбати криптовалюти? Спочатку розглянемо деякі важливі моменти:
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Майже всі основні криптовалюти, які за ринковою капіталізацією входять до топ-10, торгувалися в мінусі протягом останніх семи днів або близько того.
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Нова політика ФРС, а також можливість підвищення процентних ставок цього року значною мірою спровокували падіння цін на крипторинку.
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Людям, які хочуть скористатися нинішньою просадкою, варто пам'ятати, що існує ризик, що це падіння продовжиться.
Тим не менш, завдяки такому падінню цін деякі криптовалюти можна придбати дешевше. І оскільки ці валюти все ще мають солідні фундаментальні основи, варто зараз скористатися такою можливістю. Нижче розглянемо дві з основних криптовалют:
Terra (LUNA)
Terra (LUNA) демонструвала одні з кращих результатів у 2021 році. Наприкінці року монета також значно зросла. Однак криптозима на початку 2022 року принесла LUNA низхідний тренд.
Джерело даних: Tradingview.com
На момент написання статті монета торгувалася за 66,15 долара, тобто протягом останніх 24 годин знизилася майже на 8%. Що ще більш важливо, так це що LUNA також знизилася майже на 30% за останні 7 днів. Інвестори, які завжди хотіли придбати LUNA, можуть зараз скористатися колосальним зниженням її ціни.
Gala (GALA)
Gala (GALA) — це ігрова екосистема на базі блокчейну. Гадаємо, ніхто не буде сперечатися, що в майбутньому ігри на блокчейні наберуть величезних масштабів. Більше того, GALA є одним із найбільш перспективних проєктів у цьому просторі.
Хоча минулого року токен GALA показував виняткові резльтати, та зараз він знизився на 35% за 7 днів. Якщо ви бажаєте познайомитися ближче з криптоіграми, то зараз саме час придбати GALA.