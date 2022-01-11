Які криптовалюти найкраще придбати під час січневого падіння

Для криптоінвесторів 2022 рік почався не дуже добре. Схоже, на крипторинку продовжується тенденція до спаду, про яку ми говоримо наприкінці 2021 року, і немає жодних ознак, що у найближчі дні ситуація покращиться. Ймовірно, спад, який ми спостерігали на початку цього року, триватиме більшу частину січня. Та чи варто скористатися цим падінням і придбати криптовалюти? Спочатку розглянемо деякі важливі моменти:

Майже всі основні криптовалюти, які за ринковою капіталізацією входять до топ-10, торгувалися в мінусі протягом останніх семи днів або близько того.

Нова політика ФРС, а також можливість підвищення процентних ставок цього року значною мірою спровокували падіння цін на крипторинку.

Людям, які хочуть скористатися нинішньою просадкою, варто пам'ятати, що існує ризик, що це падіння продовжиться.

Тим не менш, завдяки такому падінню цін деякі криптовалюти можна придбати дешевше. І оскільки ці валюти все ще мають солідні фундаментальні основи, варто зараз скористатися такою можливістю. Нижче розглянемо дві з основних криптовалют:

Terra (LUNA)

Terra (LUNA) демонструвала одні з кращих результатів у 2021 році. Наприкінці року монета також значно зросла. Однак криптозима на початку 2022 року принесла LUNA низхідний тренд.

Джерело даних: Tradingview.com

На момент написання статті монета торгувалася за 66,15 долара, тобто протягом останніх 24 годин знизилася майже на 8%. Що ще більш важливо, так це що LUNA також знизилася майже на 30% за останні 7 днів. Інвестори, які завжди хотіли придбати LUNA, можуть зараз скористатися колосальним зниженням її ціни.

Gala (GALA)

Gala (GALA) — це ігрова екосистема на базі блокчейну. Гадаємо, ніхто не буде сперечатися, що в майбутньому ігри на блокчейні наберуть величезних масштабів. Більше того, GALA є одним із найбільш перспективних проєктів у цьому просторі.

Хоча минулого року токен GALA показував виняткові резльтати, та зараз він знизився на 35% за 7 днів. Якщо ви бажаєте познайомитися ближче з криптоіграми, то зараз саме час придбати GALA.