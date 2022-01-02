Крипторинок дуже нестабільний. Ціни тут змінюються дуже швидко, тому ці активи ідеально підходять для короткострокової спекулятивної торгівлі. Однак ми маємо попередити вас, що короткострокові криптовалютні ігри дуже ризиковані. Та все одно розглянемо деякі факти, чому це дійсно може працювати:

По-перше, через волатильність ринку ціни криптовалют змінюються дуже динамічно, а це дає вам шанси входити та виходити з торгів.

Більше того, комісії в криптовалютному просторі відносно нижчі, тому ви не витрачаєте багато на активну короткострокову торгівлю.

Також існують способи керувати вашими кінцевими ризиками, зокрема це дозволяють ордери Stop Loss і Take Profit.

Враховуючи ці моменти, нижче наводимо дві криптовалюти, які найкраще підходять для короткострокової спекулятивної торгівлі:

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) — це мем-токен. Це означає, що він є переважно спекулятивним активом, який має дуже малу внутрішню вартість. Монета SHIB була однією з найбільш результативних у 2021 році. Хоча ціна на неї знаходиться ще досить далеко від своїх річних максимумів, та ті люди, хто інвестував у SHIB рік тому, мають непогані прибутки.

Джерело даних: Tradingview

Як і всі мем-монети, SHIB схильний до різких коливань ціни. З цієї причини це не той актив, який варто зберігати тривалий час. Проте різкі коливання його ціни можуть принести вам непогані прибутки, якщо вони будуть коливатися на вашу користь.

Dogelon Mars (ELON)

Dogelon Mars (ELON) також є однією зі спекулятивною мем-монет. Хоча ELON не вибухнув так, як це зробив Shiba Inu, та йому властиві такі ж характеристики. З цього виходить, що він схильний до шаленої волатильності та короткострокових коливань ціни, які можуть принести вам гарні гроші, якщо ви їх правильно передбачите.

Перевагою ELON є те, що у нього більше можливостей для росту порівняно з SHIB. Та, незважаючи на це, обидва ці токени дуже ризиковані, тому інвестувати в них варто, лише якщо ви розумієте це і спокійно ставитеся до такого ризику.