Yearn.finance робить DeFi простими для інвесторів. Де його придбати
Yearn.finance є одним із найбільших переможців сьогодні. На момент написання цієї статті він додав 11% до своєї вартості за останні 24 години Якщо бажаєте дізнатися, яка криптовалюта найдорожча, і чи це гарна інвестиція, а також де варто купувати Yearn.finance, у цьому матеріалі ви знайдете відповіді на свої питання та навіть більше.
Де зараз найраще придбати Yearn.finance
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Що таке Yearn.finance?
Yearn.finance — це сервіс-агрегатор для інвесторів DeFi (децентралізовані фінанси), який використовує автоматизацію, щоб дати їм змогу максимізувати прибуток від вирощування врожаю.
Його мета полягає в тому, щоб спростити простір DeFi, що постійно розширюється, для інвесторів, які не дуже технічно підковані, або які не бажають вникати так глибоко, як це роблять серйозні трейдери.
Цей сервіс запустили в лютому 2020 року, і раніше він називався iEarn. За останні місяці він колосально зріс, адже з’явилися нові продукти, і розробники випустили власний токен YFI.
Чи варто купувати Yearn.finance сьогодні?
Прогнози ціни YFI слід сприймати просто як думку експерта. Не варто сприймати інвестиційні поради за чисту монету. З недовірою ставтеся до будь-яких інвестиційних порад. Будьте дуже обережні, приймаючи будь-які рішення, які можуть позначитися на ваших фінансах.
Прогноз ціни на Yearn.finance
Wallet Investor має досить песимістичні прогнози стосовно ціни Yearn.finance. Експерти цього ресурсу вважають, що ця валюта може знизитися з 40 073 доларів (в даний момент) до 25 000 доларів лише за рік, що призведе до втрати 38%. Тобто YFI є поганою короткостроковою інвестицією.
Yearn.finance в соціальних мережах
#Defi Biggest #PriceMovers:
📈GAINERS@pTokens_io (#PBTC): +64.4%@iearnfinance (#YFI): +12.6%@airswap (#AST): +9.8%
📉LOSERS@EOSDT (#EOSDT): -11.8%@SwipeWallet (#SXP): -10.8%@CurveFinance (#CRV): -7%
✅Updates in 24h#DefiNews #SmartLiquidity pic.twitter.com/U0JEzz76PB
— 🌐 𝐃𝐄𝐅𝐈 𝐍𝐄𝐖𝐒 🌐 (@Definews_Info) January 3, 2022