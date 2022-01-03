Yearn.finance є одним із найбільших переможців сьогодні. На момент написання цієї статті він додав 11% до своєї вартості за останні 24 години Якщо бажаєте дізнатися, яка криптовалюта найдорожча, і чи це гарна інвестиція, а також де варто купувати Yearn.finance, у цьому матеріалі ви знайдете відповіді на свої питання та навіть більше.

Де зараз найраще придбати Yearn.finance

Binance

Купіть YFI у Binance сьогодні

eToro

Купіть YFI у eToro сьогодні

Що таке Yearn.finance?

Yearn.finance — це сервіс-агрегатор для інвесторів DeFi (децентралізовані фінанси), який використовує автоматизацію, щоб дати їм змогу максимізувати прибуток від вирощування врожаю.

Його мета полягає в тому, щоб спростити простір DeFi, що постійно розширюється, для інвесторів, які не дуже технічно підковані, або які не бажають вникати так глибоко, як це роблять серйозні трейдери.

Цей сервіс запустили в лютому 2020 року, і раніше він називався iEarn. За останні місяці він колосально зріс, адже з’явилися нові продукти, і розробники випустили власний токен YFI.

Чи варто купувати Yearn.finance сьогодні?

Прогнози ціни YFI слід сприймати просто як думку експерта. Не варто сприймати інвестиційні поради за чисту монету. З недовірою ставтеся до будь-яких інвестиційних порад. Будьте дуже обережні, приймаючи будь-які рішення, які можуть позначитися на ваших фінансах.

Прогноз ціни на Yearn.finance

Wallet Investor має досить песимістичні прогнози стосовно ціни Yearn.finance. Експерти цього ресурсу вважають, що ця валюта може знизитися з 40 073 доларів (в даний момент) до 25 000 доларів лише за рік, що призведе до втрати 38%. Тобто YFI є поганою короткостроковою інвестицією.

Yearn.finance в соціальних мережах