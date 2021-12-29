У грудні Yearn Finance (YFI) досить непогано зростав, хоча на загальному ринку криптовалют було зниження настроїв. Та, схоже, монета втрачає цю тенденцію до зростання. Хоча цю тенденцію ще можна розгледіти на графіку, та, що буде далі, невідомо. В найближчі дні YFI може впасти до позначки 25 000 доларів. Розглянемо деякі важливі моменти:

Незважаючи на бичачий сплеск, зараз YFI увійшов у низхідну спіраль і втратив майже 17% за останні 7 днів.

На момент написання даної статті YFI торгувався за 29 919 доларів, у внутрішньоденній торгівлі за 24 години втратив 10%.

Схоже, значний тиск з боку ведмедів впливає на цю валюту, і, за оцінками, в найближчому майбутньому вона просяде.

Джерело даних: Tradingview.com

Yearn Finance (YFI): цінова поведінка та її аналіз

Аналітики все більш песимістично дивляться на YFI. Цьому є кілька причин. По-перше, у грудні валюта деменструвала значний приріст, а потім її висхідна траєкторія дещо завмерла. Ми збиралися спостерігати за тим, як довго YFI буде штурмувати опір накладних витрат у 33 750 доларів, та валюта різко впала і зараз торгується нижче 30 000 доларів.

Більше того, на графіку видно, що YFI придбали в надлишку, тому для бичачого зростання майже немає місця. Дійсно його індикатор RSI свідчить про тенденцію до спаду на ринку. У зв'язку з цим очікується, що в найближчі дні ціна YFI дещо знизиться і просяде до 25 000 доларів.

Чи варто купувати Yearn Finance (YFI)

Зараз краще трохи почекати. Тенденція до зниження, яку очікують, може дати інвесторам можливість придбати YFI зі знижкою. Це перспективний DeFi-проєкт, який має чудовий довгостроковий потенціал, тому радимо долучитися до нього, поки ціна низька. Просто дайте йому кілька днів і подивіться, що буде з його ціною далі.