Хоча монети на собачу тематику, наприклад, Shiba Inu (SHIB) і Dogecoin (DOGE), дуже постраждали протягом останніх двох тижнів, монета Baby Doge зростала протягом усього цього періоду.

Shiba Inu знизився на 4% протягом двох тижнів, а Dogecoin збільшився лише на 2,4% за той же період.

Вступили в 2022 рік не з тієї ноги

В цілому, 2022 рік почався для криптовалютного ринку жахливо, і мем-монетам не вдалось уникнути сумної долі.

Bitcoin, монета, яка займає найбільшу частку в криптопросторі, намагається утриматися вище позначки в 40 000 доларів США після того, як втратив свої рекордні 68 000 доларів. Ethereum, криптовалюта, яка посідає друге місце за ринковою капіталізацією, також намагається залишитися вище 3000 доларів після того, як впав з позначки в 4800 доларів.

Поки що початок 2022 року для BabyDoge був чудовим. З початку цього року монета дорожчає. Рік він розпочав на десь позначці в 0,0000000001903 долара, і CoinGecko показує, що він зріс до 0,0000000004087 долара, тобто приблизно на 131,1%.

Що важливо відзначити, монеті Baby Doge вдалося продовжити свій бичачий забіг у неспокійному світі альткоїнів та криптовалюти в цілому. Він завдав удару Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu та Dogecoin, хоча у них популярність набагато вища.

На задньому фоні

У соціальній мережі Twitter BabyDoge має понад 742 тисячі підписників, які активно беруть участь у його поширенні по всьому світу. Власниками цієї монети є понад 1,205 мільйона людей по всьому світу.

Зараз спільнота валюти Baby Doge бореться за те, щоб цю мем-монету на собачу тематику внесли до списку Binance, і тоді б гра для монети змінилася.

Проєкт Baby Doge Coin прагне заробити позитивну репутацію, тому робить пожертвування благодійним організаціям, зокрема Американському товариству запобігання жорстокому поводженню з тваринами. Останнє пожертвування в розмірі 150 000 доларів було на користь AnimalLeague, найбільшої в світі організації, яка займається порятунком та усиновленням тварин, щоб їх не вбивали.

We've donated $150,000 to @AnimalLeague! Baby Doge Mobile Rescue & Adoption Unit on the way! More info on the partnership & how Baby Doge will help more puppies and dogs find homes, soon. Stay Tuned! RETWEET TO SPREAD THE WORD!https://t.co/QhRxpcLqQD#BabyDoge #GetYourRescueOn pic.twitter.com/glv34OT1PO — BabyDoge (@BabyDogeCoin) December 3, 2021

Зазвичай при обміні BabyDoge стягується комісія 10%, так зробили, щоб люди ставилися відповідально до продажу мем-монет.

Однак, як видно з нещодавніх перегонів BabyDoge, криптотрейдери шукають нові можливості для інвестування, які можуть приносити просто астрономічні прибутки, як це було звично на ринку криптовалют багато років. Хоча такі перегони зазвичай не тривають довго (про що свідчать приклади Dogecoin, Shiba Inu і Bitcoin), трейдери, схоже, хочуть спробувати щастя з монетою Baby Doge.