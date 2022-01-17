За останні 24 години Request зріс на 24%. Де можна купити Request
Сьогодні ціна Request в реальному часі становить 0,355 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 86,6 мільйона доларів. За останні 24 години токен зріс на 24%. У цій статті ми пояснимо, що таке Request, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати Request.
Де зараз найкраще купувати Request
eToro
Що таке Request?
Токен Request (REQ), який створили у 2017 році, забезпечує роботу і стабільність мережі Request Network. Request Network — це децентралізована платіжна система на базі Ethereum, де кожен може попросити здійснити платіж і отримати гроші безпечним способом.
Тут не потрібні треті сторони, тому ця платіжна платформа дешевша та безпечніша і працює з усіма світовими валютами.
Коли користувач створює запит на проведення платежу, він визначає, на яку адресу потрібно здійснити платіж, і яка буде сума. Також користувач може визначити умови оплати, перетворюючи простий запит на рахунок-фактуру.
Після того як це буде зроблено, користувач може поділитися своїм запитом зі своїм контрагентом, який має його сплатити. Кожен крок документується та зберігається в мережі Request, тому всі зацікавлені учасники можуть легко відстежувати рахунки-фактури та платежі, щоб вести облік.
Чи варто купувати Request сьогодні?
Request може стати прибутковою інвестицією, але варто вивчити прогнози цін і проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення.
Прогноз ціни Request
За прогнозами Price Prediction, Request буде зростати. У 2022 році його ціна сягне 0,41 долара, а в 2023 році — щонайменше 0,60 долара. У 2023 році Request може зрости до максимальних 0,73 долара, а середня річна ціна становитиме 0,62 долара.
У 2024 році 1 REQ, можливо, зросте до 1,06, а середня річна ціна буде 0,95. Очікується, що у 2025 році 1 REQ буде торгуватися щонайменше за 1,32 долара.
Request у соцмережах
The "Request in Numbers" article for December 2021 is out 📊🚀https://t.co/8Uj0VAuBHZ
✅ $170m in cumulative payments for 2021
✅ Newly registered users in 2021: 7,980
✅ 1,706 crypto invoices issued in December 2021
✅ Top cryptocurrencies used: 24% $USDC, 19% $SAND, 18% $DAI https://t.co/ENUIYO0f45
— Request (REQ) (@RequestNetwork) January 14, 2022