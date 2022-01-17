Сьогодні ціна Request в реальному часі становить 0,355 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 86,6 мільйона доларів. За останні 24 години токен зріс на 24%. У цій статті ми пояснимо, що таке Request, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати Request.

Де зараз найкраще купувати Request

eToro

Купіть REQ у eToro сьогодні

Що таке Request?

Токен Request (REQ), який створили у 2017 році, забезпечує роботу і стабільність мережі Request Network. Request Network — це децентралізована платіжна система на базі Ethereum, де кожен може попросити здійснити платіж і отримати гроші безпечним способом.

Тут не потрібні треті сторони, тому ця платіжна платформа дешевша та безпечніша і працює з усіма світовими валютами.

Коли користувач створює запит на проведення платежу, він визначає, на яку адресу потрібно здійснити платіж, і яка буде сума. Також користувач може визначити умови оплати, перетворюючи простий запит на рахунок-фактуру.

Після того як це буде зроблено, користувач може поділитися своїм запитом зі своїм контрагентом, який має його сплатити. Кожен крок документується та зберігається в мережі Request, тому всі зацікавлені учасники можуть легко відстежувати рахунки-фактури та платежі, щоб вести облік.

Чи варто купувати Request сьогодні?

Request може стати прибутковою інвестицією, але варто вивчити прогнози цін і проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення.

Прогноз ціни Request

За прогнозами Price Prediction, Request буде зростати. У 2022 році його ціна сягне 0,41 долара, а в 2023 році — щонайменше 0,60 долара. У 2023 році Request може зрости до максимальних 0,73 долара, а середня річна ціна становитиме 0,62 долара.

У 2024 році 1 REQ, можливо, зросте до 1,06, а середня річна ціна буде 0,95. Очікується, що у 2025 році 1 REQ буде торгуватися щонайменше за 1,32 долара.

Request у соцмережах