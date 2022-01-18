Останній тиждень Dusk Network (DUSK) демонструє одні з найкращих результатів серед криптовалют. Токен колосально зріс і, як очікується, буде продовжувати зростати у найближчі дні. Та чи буде токен DUSK гарною довгостроковою інвестицією? Це варто зараз купувати його? Нижче проведемо аналіз, але спочатку розглянемо декілька важливих моментів:

За останні 7 днів Dusk Network (DUSK) зріс майже на 70% і зараз він має одні з найкращих результатів серед криптовалют.

На момент публікації цього матеріалу токен торгувався приблизно на рівні 1,05 долара, тобто за 24 години він зріс приблизно на 8%.

Також збільшився обсяг торгів DUSK: за останні 24 години він зріс більше ніж на 60%.

Джерело даних: Tradingview

Dusk Network (DUSK): прогнози та аналіз цін

Останні сім днів принесли Dusk Network (DUSK) вражаючі здобутки. Хоча більшу частину січну цей токен відставав, та зараз він різко відновився і здорожчав майже на 70% за останній тиждень. Також DUSK вдалося подолати важливий психологічний поріг в 1 долар.

На момент написання статті монета торгувалась за 1,05 долара, тобто у внутрішньоденній торгівлі вона зросла на 8%. Ринкова капіталізація DUSK складає близько 404 мільйонів доларів, тому є певний потенціал для його подальшого зростання, хоча наразі він ще не входить до сотні найкращих криптовалют.

Чи варто зараз купувати Dusk Network (DUSK)?

Dusk Network — програмований блокчейн для конфіденційних цінних паперів. Його створили, щоб забезпечити конфіденційність та швидкість для фінансових програм, і це робить його унікальним протоколом у просторі DeFi.

Окрім того, DUSK має масштабовану публічну інфраструктуру та пропонує найвищий рівень конфіденційності. Завдяки усим цим неймовірними характеристиками, без сумніву, цей проєкт стане великим. Якщо ви досі не придбали його, то зараз саме час зробити це, хоча на даний момент його ціна досить висока.