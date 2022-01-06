2022 рік почався для Internet Computer (ICP) добре. Хоча настрої на загальному криптопросторі досить слабкі, однак ICP стрімко зростає. Фактично ця монета перевершила всі інші криптоактиви за останні 7 днів і збільшила свою вартість майже на 50%. Але куди приведе така тенденція до зростання? Нижче зробимо аналіз, а зараз перегляньте важливі моменти:

Завдяки 7-денному зростанню Internet Computer (ICP) здорожчав на 70% від мінімальної ціни, що спостерігалася в грудні 2021 року.

На момент написання даної статті монета продавалася за 36,12 долара, у внутрішньоденній торгівлі зросла на 5%, а її ринкова капіталізація становила 6,7 мільярда доларів.

Internet Computer (ICP) — один із нових блокчейн-проєктів, який запустили у травні 2021 року.

Джерело даних: Tradingview.com

Internet Computer (ICP): цінова поведінка та її аналіз

В усіх відношеннях останні 7 днів для ICP були дуже результативними. Кожен технічний показник зараз позитивний. Спочатку монета подолала межі своїх 25- та 50-денних ковзних середніх.

Також ICP подолав свій поріг у 30 доларів, і поточний імпульс легко підніме його вище 40 доларів у найближчі дні.

Індекс відносної міцності (RSI) також виглядає позитивно. Наразі не видно жодних перешкод на шляху ICP. Більше того, якщо настрої на загальному крипторинку покращаться, ICP, ймовірно, також отримає більше прибутків.

Чому варто придбати Internet Computer (ICP)

Після свого запуску у травні 2021 року Internet Computer (ICP) став одним із найбільш цінних криптопроєктів у світі. Також цей блокчейн починає нарощувати свою екосистему за допомогою кількох високопрофільних DApps.

Ця монета завжди була гарним варіантом для довгострокових інвестицій, особливо для тих інвесторів, які цікавляться альтернативами традиційних блокчейнів. Останнє тижневе 50%-ве зростання яскраво свідчить про те, що ICP налаштований отримувати високі прибутки у 2022 році та надалі.