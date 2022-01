За три дні ціна PolySwam (NCT) зросла на 370%

PolySwarm (NCT) – це проєкт, що займається виявленням загроз і боротьбою зі зловмисним програмним забезпеченням. Останні три дні він активно зростає після того, як його внесли до списків на кількох великих криптобіржах, зокрема Coinbase.

За ринковою капіталізацією Polyswarm займає 344-е місце серед криптовалют і наразі торгується на рівні 0,12 долара. Порівняно з ціною на минулому тижні, його вартіть зросла на на 372%.

PolySwarm займається програмним забезпеченням для кібербезпеки і використовує власний нативний токен NCT в якості винагороди для користувачів, які беруть участь у зборі даних і статистичних даних з питань кібербезпеки.

13 січня PolySwarm (NCT) разом із Propy (PRO), Inverse Finance (INV) і Liquidity (LQTY) були представлені на платформі Coinbase, де можна купувати, продавати та зберігати криптовалюту.

Як вказано на сторінці Coinbase у Twitter, чотири альткоїни (NCT, PRO, INV і LQTY) будуть доступні в програмах Coinbase Android, Coinbase iOS і Coinbase.com, і клієнти зможуть зареєструватися, а потім купувати, надсилати, отримувати, продавати або зберігати токени LQTY, INV, PRO та NCT у різних куточках світу, де підтримується Coinbase.

INV, LQTY, NCT and PRO are now live on https://t.co/iQARfimGvY & in the Coinbase iOS & Android apps.

Coinbase customers can log in now to buy, sell, convert, send, receive or store.https://t.co/Yhm3KRFbAr pic.twitter.com/TFzIoqhQG4

— Coinbase (@coinbase) January 13, 2022