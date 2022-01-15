За три дні ціна PolySwam (NCT) зросла на 370%

PolySwarm (NCT) – це проєкт, що займається виявленням загроз і боротьбою зі зловмисним програмним забезпеченням. Останні три дні він активно зростає після того, як його внесли до списків на кількох великих криптобіржах, зокрема Coinbase.

За ринковою капіталізацією Polyswarm займає 344-е місце серед криптовалют і наразі торгується на рівні 0,12 долара. Порівняно з ціною на минулому тижні, його вартіть зросла на на 372%.

PolySwarm займається програмним забезпеченням для кібербезпеки і використовує власний нативний токен NCT в якості винагороди для користувачів, які беруть участь у зборі даних і статистичних даних з питань кібербезпеки.

Чому зростає ціна на PolySwarm?

13 січня PolySwarm (NCT) разом із Propy (PRO), Inverse Finance (INV) і Liquidity (LQTY) були представлені на платформі Coinbase, де можна купувати, продавати та зберігати криптовалюту.

Як вказано на сторінці Coinbase у Twitter, чотири альткоїни (NCT, PRO, INV і LQTY) будуть доступні в програмах Coinbase Android, Coinbase iOS і Coinbase.com, і клієнти зможуть зареєструватися, а потім купувати, надсилати, отримувати, продавати або зберігати токени LQTY, INV, PRO та NCT у різних куточках світу, де підтримується Coinbase.

INV, LQTY, NCT and PRO are now live on https://t.co/iQARfimGvY & in the Coinbase iOS & Android apps. Coinbase customers can log in now to buy, sell, convert, send, receive or store.https://t.co/Yhm3KRFbAr pic.twitter.com/TFzIoqhQG4 — Coinbase (@coinbase) January 13, 2022

Окрім NCT, ціни на інші три альткоїни, які вказані на Coinbase, також зростають. Inverse Finance (INV), токен на основі Ethereum, який надає низку банківських інструментів для децентралізованих фінансів, також зріс за останні сім днів майже на 20%.

Нативний токен Propy (PRO) за цей період зріс більше ніж на 147%. Його платформа автоматизує операції з нерухомістю, щоб уникнути шахрайства і заощаджує час.

Нативний актив децентралізованої кредитної платформи Liquidity (LQTY) також різко зріс майже на 33% за останній тиждень.

Більше того, Polyswarm включили до списків на біржах HuobiGlobal, Coinexcom і MEXC-Global в той же день, коли його розмістили і на Coinbase.

Лістинг на чотирьох криптобіржах став основним каталізатором недавнього росту цін NCT.