Мем-токени завжди були спекулятивними активами, адже вони мають дуже малу внутрішню вартість, або її взагалі немає. Та незважаючи на це, вони користуються величезною популярністю, і Dogelon Mars (ELON ) тут не виняток. Цього тижня ця мем-монета зростала, і на момент написання даної статті вона здорожчала майже на 50%. Тож чи варто придбати ELON? Аналіз буде згодом, а спочатку розглянемо деякі ключові моменти:

Зростання ціни на 50%, яке сталося цього тижня, говорить про те, що Dogelon Mars (ELON) перегнав основні мем-монети, як-от Shiba Inu (SHIB) і Dogecoin (DOGE).

Окрім того, цього тижня токен ELON торгувався найбільше серед 1000 кращих китів ETH.

Ціна токена значно виросла після того, як цього тижня ELON представили на двох основних біржах.

Джерело даних: Tradingview.com

Dogelon Mars (ELON): цінова поведінка та її прогноз

У серпні цього року Dogelon Mars (ELON) зумів сягнути свого історичного максимуму після того, як його ціна коливалася в межах 0,000004 долара. Проте корекція криптовалют, яка послідувала потім, призвела до падіння цього мем-токена. На момент написання даного матеріалу він торгувався за 0,000001602 долара.

Незважаючи на це, за останні 7 днів ELON зріс на 50%. Таке зростання значною мірою було викликано тим, що Dogelon Mars (ELON) представили на двох найбільших криптобіржах світу. Проте, навіть якщо не брати цей факт до уваги, монета почала нарощувати бичачий імпульс, і, схоже, цей рік вона може завершити на максимумі.

Чи варто купувати Dogelon Mars (ELON)

Мем-монети є ризикованими спекулятивними активами. За одну ніч вони можуть принести вам мільйони, але також вони можуть умить втратити свою цінність. Проте, як бачимо на прикладі Shiba Inu цього року, ігнорувати мем-монети та їхній потенціал не треба.

Наразі ELON значно відкотився від своїх максимумів 2021 року, а це означає, що інвестори мають шанс скористатися цим. Не варто очікувати, що ELON знову повернеться до своїх серпневих максимумів, але якщо найближчим часом станеться бичачий сплеск, то зараз саме час придбати цю монету.