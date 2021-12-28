Polkadot (DOT) слідує за загальним крипторинком і демонструє здобутки цього тижня. Але цьому блокчейну вдалось навіть більше, і за останні 7 днів він здорожчав на 30%. Фактично, DOT показав найкращі результати серед десятки найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют. Однак ми вважаємо, що ця тенденція до зростання тільки починається. Розглянемо деякі важливі моменти:

Після грудневої корекції на загальному ринку криптовалют більшість монет почали зростати, за останній тиждень DOT зріс на понад 30%.

На графіку видно, що монета подолала кілька рівнів опору, і, як очікується, найближчим часом вона зросте ще більше.

Polkadot (DOT) також долучився до інших конкурентів Ethereum (наприклад, Solana (SOL) і Avalanche (AVAX)), що демонстрували значне зростання цього тижня.

Джерело даних: Tradingview.com

Polkadot (DOT): цінова поведінка та прогноз щодо неї

На момент написання цієї статті DOT торгувався на рівні 31,44 долара, у внутрішньоденній торгівлі він виріс майже на 7%. Під час нещодавнього скачка аналітики спостерігали, чи зможе монета подолати опір накладних витрат у 29,81 долара, і, здається, їй це вдалося. Наразі ми спостерігаємо деяку консолідацію в районі 31 долара, і наступним бар'єром стане подолати позначку в 33,85 долара.

Якщо DOT зможе подолати цей поріг, і йому вдасться консолідуватися навколо цієї ціни, то ми побачимо потужний зростаючий тренд, який триватиме довше, аніж очікувалося. Крім того, спостерігається значне зростання обсягів торгів. Фактично, під час виходу цього матеріалу денний обсяг торгів DOT зріс на 81%. Це може свідчити про великий інтерес до монети.

Чи варто купувати Polkadot (DOT)

Відповідь буде ствердною. Polkadot (DOT) — не лише один з найбільш перспективних блокчейн-проєктів зараз, він також був одним із лідерів цього року. У ньому приховано багато довгострокової цінності, і чим раніше ви придбаєте його, тим краще.